الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تلقى رشوة.. المحكمة التأديبية تعاقب موظفًا مصلحة الضرائب بالبحر الأحمر

محكمة
محكمة

أصدرت المحكمة التأديبية بمحافظة البحر الأحمر حكما بمعاقبة موظف يدعي "مَ. عَ" بمصلحة الضرائب بالبحر الأحمر بمجازاته بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى وذلك في الدعوى رقم 99 لسنة 1ق وذلك بتهمة الرشوة، حيث طلب الموظف رشوة  نظير إنهاء ملفات كسب عمل لأحد الفنادق السياحية بالغردقة وتم إلقاء القبض عليه متلبس بتقاضي مبالغ مالية قدرها 21 ألف جنيه.

تفاصيل التحقيقات

كانت النيابة الإدارية بالغردقة برئاسة المستشار بسام حافظ، قد اجرت التحقيقات مع موظف بالضرائب العامة يدعي "م. ع"  وتبين من التحقيقات التي باشرها المستشار محمد علي رئيس النيابة أن المذكور طالب برشوة نظير التلاعب في إنهاء ملفات كسب عمل لعدد من الفنادق السياحية، وأحالت المذكور إلى المحاكمة التأديبية دعوى رقم 99 لسنة 1ق بالبحر الأحمر، وقررت المحكمة التأديبية معاقبته، وصدر قرار رئيس مصلحة الضرائب بتنفيذ الحكم رقم 475‪2 لسنة 21
 

وكانت الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، قد ألقت القبض على "م. ع" موظف بالضرائب العامة بمنطقة البحر الأحمر سابقاً، متلبس بتقاضيه رشوة بإجمالي 21 ألف جنيه من فنادق سياحية بالغردقة مقابل التلاعب في ملفات كسب عمل، و باشرت النيابة الإدارية بالغردقة التحقيقات في الواقعة والتي إحالته إلى المحكمة التأديبية بالبحر الأحمر والتي أصدرت حكما بمجازاته.

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