تكريم أوائل الأنشطة التربوية والثقافية في المنوفية

نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم، حفلا لتكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة التربوية والثقافية والحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2020 / 2021.

حضر الحفل هاني عنتر مدير المديرية وسناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية والثقافية بالمديرية والدكتور حسن الخولي رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمنوفية وجميع أعضاء المجلس على مستوى الإدارات التعليمية العشر وتوجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية ومدير إدارة الأنشطة وتوجيه عام الصحافة بالمديرية.

وخلال الحفل تم تكريم الطلاب الفائزين في مسابقات التربية الاجتماعية والطالب المثالي على مستوى الجمهورية، كما تم تكريم طلاب مدارس التربية الفكرية أعضاء فريق كرة القدم الخماسية الحاصلين على كأس بطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية لمدارس التربية الفكرية والدمج، وتكريم طلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع أعضاء فريق كرة القدم الخماسية لطلاب المدارس السمعية لحصولهم على الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية.

وفي السياق، كرم مدير المديرية طلاب نشاط الصحافة المدرسية الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير ومعرض الصحافة والطفولة كما كرم الطلاب الحاصلين على المركزين الثاني والثالث على مستوى الجمهورية في نشاط التربية الفنية كما كرم ايضا الطلاب الحاصلين على المركز الأول والثاني في مسابقات نشاط التربية المسرحية على مستوى الجمهورية بينما كرم الطالبات الحاصلات على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة نشاط التربية الموسيقية (العزف بالجيتار -- العزف بالأكورديون -- العزف بالكمان)

كما تضمن الحفل بعض العروض الفنية الموسيقية والشعرية قدمها طالبات مدرسة مصر الحرة التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية.