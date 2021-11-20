السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط أمطار خفيفة على بعض أنحاء المنوفية

استعدات للطقس السيى
استعدات للطقس السيى

شهدت محافظة المنوفيه صباح اليوم هطول أمطار خفيفة على مدينة شبين الكوم وبركة السبع وتلا والسادات وأشمون وذلك على عدة أنحاء متفرقة من المراكز المذكورة، حيث غطت بعض الأماكن في المحافظة إلا أنه سطعت الشمس على كافة أنحاء المحافظة اليوم السبت.

وكان قد شدد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بنطاق الوحدات المحلية لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة واحتمالية سقوط الأمطار الغزيرة والتي قد أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا على الاستعداد التام لجميع العاملين بكافة مراكز المدن والوحدات المحلية وجاهزية السيارات والمعدات منذ مساء يوم الجمعة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لنشر الفرق منذ صباح اليوم السبت لاتخاذ إجراءات عاجلة والتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية التي ستتعرض لها البلاد.

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار والسيول بشكل جيد، والتواجد الميداني على مدار اليوم بكافة شوارع وطرق المحافظة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأشار محافظ المنوفية إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية لإستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة التعامل مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت في بيان لها أن بعض محافظات الجمهورية سوف تشهد خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين.

خلال محافظة سيارات المرور المنوفية الصرف الصحي استقرار هيئة بيان جمهور

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وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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