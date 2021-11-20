جهاز فوري.. يقود الشرطة لضبط المتهم بقتل عامل سوبر ماركت بالسلام

طالبت النيابة العامة بالسلام بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثانى فى ذبح عامل بسوبر ماركت بمنطقة مدينة السلام لسرقة محل عمل المجني عليه بالإكراه.

وكشفت مصدر أمنى بأن جهاز فورى المسروق من السوبر ماركت محل الواقعة قاد رجال الشرطة لتحديد مكان المتهم المضبوط .

وكانت قد قررت النيابة العامة بالسلام، حبس المتهم بقتل عامل سوبر ماركت بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وعثر الأهالي بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، على جثة عامل «مذبوح»، داخل المحل بعد تعرضه لعملية سرقة بالإكراه .

وتلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من الأهالي بمنطقة اسبيكو، دائرة القسم، بالعثور على جثة عامل بسوبر ماركت مقتولًا داخل المحل.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص عثر على جثة عامل مقتول، وتشير التحريات الأولية إلى أن الجريمة بدافع السرقة، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.