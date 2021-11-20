13 فتاة يتنافسن على لقب ملكة جمال العرب 2021

أعلن القائمون على مسابقة ملكة جمال العرب عن تدشين فعاليات المسابقة من خلال عقد مؤتمر صحفي يوم الإثنين 22 نوفمبر، بأحد فنادق القاهرة وحضور متسابقات من 14 دولة عربية.

وقالت الدكتور حنان نصر رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب بالعالم العربي وأوروبا، أن الملكات وصلن منذ أسبوع في معسكر مغلق للتدريبات والامتحانات التحريرية والشفوية ومحاضرات في الجمال ستقدمها إلهام سليم.

ويشمل برنامج المتسابقات أيضا محاضرة في علوم الأهرام مقدمة من الدكتور احمد نصار وتدريبات كات ووك قام بها المخرج حاتم الصفتي، وتزور الفتيات غدًا الأحد متحف الحضارة ويتجهن منه إلى نادي الفروسية لركوب الخيل .

وأضافت نصر أن البرنامج مازال يتضمن العديد من الفعاليات منها مسابقة الطبخ .



والمتسابقات على اللقب ملكة جمال العرب 2021 هن:

1. رومي القحطاني سعوديه 27 سنة أخصائية صحة أسنان

2. اسيل البرماوي اردن 26 سنة بكالوريوس علوم طيران

3. صابين حواسين الجزائر 26 سنة نهائي كلية طب

4. شيري عبد الحميد مصر 24 سنة بكالوريوس إعلام –قسم إذاعة وتليفزيون

5. ساندرا عز فلسطين 25 سنة بكالوريوس إدارة أعمال

6. شروق العرفاوي 24 سنة بكالوريوس اقتصاد وتصرف

7. سلا اليمني 24 سنة بكالوريوس اعلام

8. ليال سنجقدار 25 سنة بكالوريوس تمريض

9. هيا أسامة 19 سنة ليبيا طالبة علوم سياسية وعلاقات دولية

10. دارا صلاح سنة 26 السودان بكالوريوس ادارة اعمال

11. صابرينا برج 19 سنة المغرب كلية تمريض ببلجيكا

12. مروة العبيدي 27 سنة العراق بكالوريوس إعلام

13. شهد الساعاتي سوريا 20 سنة كلية إعلام

واختتمت في حديثها أن حفل اختيار ملكة جمال العرب يوم 24 نوفمبر لاختيار ملكة جمال العالم العربي ووصيفاتها.