ارتفاع قياسي لأسهم «آبل» بعد تقرير عن إطلاق مركبة ذاتية القيادة

أغلقت أسهم شركة "آبل" عند مستوى قياسي مرتفع بعد تقرير عن تسريع الشركة لجهودها لإطلاق مركبة ذاتية القيادة.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن الشركة تسعى لأن يكون عام 2025 موعدا نهائيا لإنتاج مركبة ذاتية القيادة، وقد يؤدي دخول شركة آبل Apple إلى مجال السيارات الكهربائية إلى منافسة الشركة مع Tesla بالإضافة إلى لاعبين آخرين مثل Rivian وLucid Motors وشركات صناعة السيارات التقليدية التي تبتعد عن الوقود الأحفوري.

وارتفعت أسهم السيارات الكهربائية في الأشهر الأخيرة حيث يراهن المزيد من المستهلكين والمستثمرين على نمو شركات السيارات الكهربائية.

وعلي صعيد اخر.. أعلنت وكالة "بلومبرج" أن عملاق التكنولوجيا الأمريكية "آبل" تخطط لإنتاج سيارتها ذاتية القيادة في عام 2025.

وأشارت الوكالة نقلا عن الشركة إلى أن " بعض مهندسي الشركة خططوا لإنتاج السيارة في 5-7 سنوات، لكن الشركة الآن تتحدث عن عام 2025".

وأضافت: "الشركة لم تكمل بعد اختبار نظام المركبات بدون قائد، وهي مهمة طموحة لمثل هذه الفترة".

وأكدت الوكالة أنه "إذا لم تحقق شركة "آبل" هذا الهدف، فيمكنها تأجيل الإصدار أو البدء في بيع السيارات بتقنية أبسط".

وأعلن في وقت سابق أن "آبل" وظفت مهندس شركة "تسلا" السابق كريستوفر مور الذي شارك في تصميم سيارة "تسلا" ذاتية القيادة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت شركة أبل الأمريكية، خططها لتمكين مستخدمي أجهزتها من إجراء صيانتها بأنفسهم، ضمن برنامج أطلقت عليه "خدمة الصيانة الذاتية".

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن الشركة تخطط لبيع قطع الغيار الخاصة بأجهزتها والأدوات الخاصة بالصيانة إلى المستخدمين، إلى جانب توفير التعليمات الخاصة بصيانة أجهزتها، مشيرًا إلى أن "أبل" ستطلق البرنامج أوائل العام المقبل في الولايات المتحدة، ثم يتوسع ليشمل بلدانًا أخرى.