بـ«اللغة العربية».. أبرز تغريدات كاميلا باركر عبر «تويتر» خلال زيارتها إلى مصر

عبرت كاميلا باركر عن إعجابها بزيارتها لمصر ولقاءها بعدد من فتيات عزبة خير الله، مغردة باللغة العربية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قائلة: "كان رائعا لقائي ببعض أهالي عزبة خير الله".



كما غردت مرة أخرى بالعربية قائلة: "وقفة هائلة عند واحد من أعظم مواقع تاريخ مصر الغني القديم".



وباللغة الإنجليزية، سلطت كاميلا الضوء على زيارتها لمصر بشكل عام.

وذكر الحساب الرسمي للدوقة والأمير تشارلز عبر تويتر فور وصولهم مصر: "ترحيب حار من الرئيس السيسي والسيدة الاولى في قصر الاتحادية".

وتابع: "أهرامات الجيزة وأبو الهول في مصر لحظة استثنائية في أحد أعظم مواقع مصر ذات التاريخ القديم الغني".

وأضاف: "جامع الأزهر بالقاهرة تأسس عام 972 م ويقع في قلب القاهرة القديمة، وهو من أقدم المساجد في مصر".

واستطرد قائلا: "يدرس علماء الأزهر الدراسات الإسلامية في الجامعات البريطانية قبل عودتهم إلى جامعة الأزهر، إحدى أقدم المؤسسات التعليمية في العالم، للعمل كأعضاء هيئة تدريس".

وذكر الحساب: "في بيت الرزاز، يسمع الأمير كيف تقوم مؤسسة إنقاذ التراث المصري بتوثيق وحفظ كنوز الهندسة المملوكية لمنابر القاهرة".

كما تحدث الأمير تشارلز مع الحرفيين الشباب من مؤسسة الإمارات لحقوق الإنسان ومدرسة جميل، حيث تقوم مدرسة جميل بتعليم الشباب المصريين دروس في الهندسة الإسلامية التقليدية والرسم وتناغم الألوان ودراسات الأرابيسك.

وقد وصل الأمير ويلز ودوقة كورنوال إلى مصر، صباح أمس، إلى مطار القاهرة الدولي قادمين من الأردن في إطار جولتهما بالشرق الأوسط لتعزيز العلاقات البريطانية مع مصر والأردن ومناقشة قضايا المناخ والاستثمار والقضايا المشتركة في المنطقة.