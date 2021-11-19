الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بساقية مكى

الأقراص المخدرة
الأقراص المخدرة

قررت النيابة العامة في جنوب الجيزة حبس تاجر مواد مخدرة بعدما ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، بمنطقة ساقية مكي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وتردده على منطقة ساقية مكي لترويج بضاعته.

تم رصد تحركات المتهم من خلال معلومات وردت من مصادر سرية، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

اعترف المتهم عقب ضبطه بالاتجار بالأقراص المخدرة، وأنه كان يستعد لترويجها بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

النيابة العامة حبس تاجر مواد مخدرة الاقراص المخدرة

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وائل لطفي

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