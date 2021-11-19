رئيس «القومي للبحوث الفلكية» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل اتفاقية زيادة التعاون العربي الإفريقي

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل بروتوكول التعاون الذي وقّعه المعهد مع المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية، والذي قال بيان للمعهد إنه يهدف إلى زيادة التعاون في الدول العربية والإفريقية لرفع مستوى الإنتاج العلمي وربطه بالأسواق العالمية.



البروتوكول جرى توقيعه في حضور رئيس المعهد، و السفير عماد طارق الجنابي، رئيس المجلس العربي الافريقي للتكامل.



وقال «القاضي» لـ«الدستور» إن المجلس العربي الإفريقي، هو أحد مؤسسات المجتمع المدني المسجلة في مصر، ولديه أنشطة مجتمعية يقوم بها بالبلاد، مضيفًا أن توقيع البروتوكول جاء من مُنطلق التخصصات العلمية والدور الوطني الذي يقوم به المعهد، ويهدف لتعظيم التعاون العربي الإفريقي، من خلال برامج تدريبية.

برامج تدريبية هامة في الاتفاقية

وأشار رئيس المعهد إلى أن اتفاقية التعاون ستشمل تأهيل الكوادر الشبابية، من خلال برامج في جميع تخصصات المعهد، من بينها الكشف عن المياه الجوفية، البقايا والمواقع الأثرية، رصد الظواهر الفلكية وتبسيط العلوم الفلكية، رؤية أهِلة الأشهر العربية، الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية.

طريقة استفادة الشباب من اتفاقية التعاون العربي ـ الإفريقي



وأضاف الدكتور جاد القاضى، أن كل هذه البرامج هي مجالات بحثية ينفرد بها معهد البحوث الفلكية، لافتًا إلى أن طريقة الاستفادة من هذا البروتوكول، ستكون إما عن طريق برامج تدريبية يُعلن عنها المعهد في حينها، أو من خلال كوادر يُرشحها المجلس العربي الإفريقي.

70 محطة في مصر لرصد الزلازل

في سياق منفصل، قال الدكتور جاد القاضى في حوار سابق مع الدستور، إنه جرى تغطية مصر بـ 70 محطة لرصد الزلازل، مهما كانت درجة شدتها، وأضاف أن مصر خارج النطاق النشط للزلازل.

طالع الحوار كاملًا من هنا:

جاد القاضى: 70 محطة لرصد الزلازل ومصر خارج الحزام النشط (حوار)