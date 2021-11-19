الجيش الفرنسى يعلن «تحييد» 20 إرهابيا فى النيجر خلال عملية جوية

أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية عن أن قوات الجيش تمكنت من "تحييد" نحو 20 إرهابيا في النيجر خلال عملية جوية.



وقال المتحدث باسم أركان الجيش الفرنسي الكولونيل باسكال ياني - في تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24) الإخبارية - إن تلك العملية غير المخطط لها، تخللها استخدام مروحيات قتالية وطائرات مسيرة من نوع (ريبر) ومروحيات، في قتال ضد مجموعة إرهابية في المنطقة المعروفة باسم "الحدود الثلاث" بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.



وأشار إلى أن الضربة الجوية وقعت بعد 1.5 كيلومتر من الحدود مع مالي في أراضي النيجر أو "المنطقة المعتادة لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى.



وبدأت فرنسا تنظيم انتشارها العسكري في منطقة الساحل، وشمل ذلك خصوصا مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي وتقليص عدد عسكرييها في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، سجلت فرنسا 20 ألفا و365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 56 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و433 ألفا و545 إصابة، والوفيات إلى 119 ألفا و281 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 101 مليون و432 ألفا و6 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.