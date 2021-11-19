السفير حسام زكى يزور دبى لمتابعة مشاركة الجامعة العربية فى معرض اكسبو 2020

قام الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي بزيارة سريعة إلى دبي لمتابعة مشاركة الجامعة العربية في معرض "اكسبو دبي 2020" بصفته مفوضا عن مشاركة الجامعة في هذا الحدث العالمي.



وقال زكي، في تصريح له إنه بدأ زيارته بالاحتفال الرمزي لافتتاح "بوابة الاستدامة" بمعرض إكسبو دبي 2020 يرافقه ممثلو الدول العربية في المعرض، كما قام بإصطحابهم في جولة داخل جناح الجامعة العربية بمنطقة الفرص لاستكشاف مفاتيح وقصص النجاح وراء كل مفتاح في مسيرة العمل الجماعي العربي الطويلة والممتدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية.



وأعرب زكي عن سعادته بزيارة الأجنحة الوطنية لبعض الدول العربية في مناطق الفرص والاستدامة والتنقل، حيث شاهد التنوع الكبير الذي تتمتع به المنطقة العربية من تراث وحضارة وثقافة وإبراز من خلال تطويع أدوات تكنولوجيا المعلومات والأفكار والأساليب المبتكرة.



وأشار إلى أنه قام بزيارة أجنحة بعض المنظمات الدولية والإقليمية، كما سافر عبر الزمن في رحلة توثيقية فريدة من نوعها منذ أول اكسبو في عام 1851 خلال زيارته لجناح متحف اكسبو الوثائقي.



وعبر السفير عن الفخر بأن حدثا بهذا الحجم والمستوى يقام لأول مرة على أرض عربية وأن الجامعة العربية جزء منه، مشيدا بروعة العروض والابتكارات والتقنيات المبهرة وأصالة التراث العربي المميز داخل المعرض.



وتوجه زكي بالشكر والتقدير إلى الوزير مفوض هالة جاد نائب المفوض وهناء عصفور مديرة جناح الجامعة العربية على الجهد الهائل والصادق من أجل نجاح مشاركة الجامعة في هذا الحدث العالمي العملاق.

و علي صعيد آخر ، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في وقت سابق ، إن "الجميع متمسك بعلاقة طيبة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج جميعا"، مضيفا أنه "لا توجد ممانعة من أن لبنان يسهل اتخاذ هذه الخطوة رغم أن هناك تعقيدات داخلية حالت حتى الآن دون اتخاذ هذه الخطوة الضرورية".

وأشار زكي - خلال اتصال هاتفي مع قناة "سكاي نيوز" عربية من العاصمة اللبنانية /بيروت،- إلى أن "زيارته إلى لبنان كانت للاستكشاف والتعرف على الموقف اللبناني من إمكانية حل الأزمة وهل يمكن للجانب اللبناني أن يسهم بخطوة مبدئية في هذا الاتجاه".

وحول اجتماعه مع نطاق واسع من المسؤولين في لبنان ووفد من حزب الله، قال زكي: "هذا لم يحدث ونفينا من مكتب الجامعة في بيروت وقلنا إنه لم يحدث مثل هذا اللقاء من الأصل وهناك قناة بثت هذا الخبر، وهو عار تماما عن الصحة؛ لم ألتق مع أي وفود أخرى وأي سياسيين بخلاف القيادات، والتقيت فقط مع وزير الخارجية كوزير مسؤول عن الشؤون الخارجية في لبنان، ولم تكن هناك لقاءات أخرى مع حزب الله أو أي أحزاب أخرى".