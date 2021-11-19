«التموين»: تفعيل البطاقة بدل فاقد وتالف عقب استلام الرقم السرى بـ72 ساعة

قرر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تفعيل البطاقة بدل تالف وفاقد عقب استلام الرقم السري بحد أقصى 72 ساعة، وذلك بالنسبة لصرف الخبز فقط، ليتمكن المواطن من صرف حصته من الخبز المدعم بعد استلام البطاقة، على أن يتم صرف المقررات السلع التموينية اعتبارا من الشهر التالي لتفعيل البطاقة.

جدير بالذكر أنه يمكن للمواطن القيام بتفعيل البطاقته التموينة واستلام الرقم السري عن طريق إرسال رسالة إلى رقم 9136 من رقم المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية بقاعدة بيانات مستحقي الدعم، والذي تم استخدامه خلال عمليه استخراج البطاقة التموينية.

كما يمكن أيضا القيام بعملية تفعيل البطاقة التموينية عبر المنصة الإلكترونية بوابة مصر الرقمية.

كان قد أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ‏نسب صرف السلع التموينية وصلت حتى الآن إلى 80%.

وأشار إلى أن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة ‏الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.

وأضاف كمال أن ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريرًا ‏من شركتي الجملة العامة والمصرية يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ ‏الصرف و3000 طن زيت يوميًا مناصفًا ما بين العبوة زنه 800م والعبوة ‏زنة 1 لتر، و1000 طن ارز و1000 طن مكرونة أضافه الى السلع الأخرى ‏التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل الى 28 سلعة.

أكد أن وزير التموين يتابع ‏يوميا مع مديري المديريات بالمحافظات الساحلية المخزون الاستراتيجي من ‏السلع تحسبا للأمطار التي سوف تتعرض لها تلك المحافظات، مضيفا أنه قد وجه ‏بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم لأكثر ‏من ثلاثة أشهر وضخ كميات كبيرة من الدقيق الذي يصرف على بطاقة ‏الدعم.

وأكد كمال أن الوزير قد وجه مديريات التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف عمليات ‏بها والإدارات التابعة لتلك المديريات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مشددا في ‏توجيه مديريات التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز وكذلك ‏منافذ صرف السلع التموينية.