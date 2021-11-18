«الموسيقيين» ترد على تصريحات أزمة إيقاف مطربى المهرجانات

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر بيانا صحفيا ترد خلاله على تصريحات الاعتراض على قرارات مجلس النقابة بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.

وقالت النقابة في بيانها إنها ليست نقابة المغنيين، وأن هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة ومن يريد أن ينتمي لها يتقدم بأوراقه وفق للقانون لاجتياز الاختبارات.

وأوضحت نقابة المهن الموسيقية أنها منشأة بقانون ٣٥ لسنة ١٩٧٨ والعضوية لها شروط وعليها واجبات أخصها الالتزام بالسلوك الذي لا يتنافى مع القيم والأخلاق، موضحة أن دورها تنظيم ما يحدث على الساحة الغنائية وليس منعه شريطة أن يكون عضوا أو مصرح له والقانون.

ولفتت النقابة إلى أن أموالها عامة وإهدارها يعد إهدارا للمال العام.

وقررت نقابة الموسيقيين إيقاف الفنان الحسن مصطفى أحمد الشهير بـ حسن أبو الروس عن الغناء اعتبارًا من اليوم 17 نوفمبر.

وجاء قرار النقابة بعد موافقة لجنة العمل التي يرأسها منصور هندي، لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالموسيقيين.



