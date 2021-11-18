الخميس 18 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

الأزهر يدين مقتل 47 شخصًا فى هجمات متفرقة بالنيجر

احمد الطيب
احمد الطيب

أدان مرصد الأزهر مقتل 47 شخصًا في هجمات متفرقة بالنيجر خلال يومين وفق ما نقلته وكالة رويترز، الخميس، في تصريح لرئيس بلدية "تيليا" بالنيجر أمس حول اقتحام مسلحين لمعسكر للمدنيين في منطقة "تاهو" الريفية وتسببوا في مقتل 25 مدنيًا وأضرموا النيران في أماكن متفرقة. 

ونقلت وسائل إعلام دولية عن مصادر محلية خبر مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات اليوم الخميس إثر هجوم استهدف مخيما للطوارق بمدينة "باكورات" غرب النيجر، ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم.

في السياق، توجه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالتعازي لأسر الأهالي الأبرياء، داعيًا إلى توجيه المزيد من الإهتمام بالاحتياطات الأمنية بالمناطق الريفية، خاصة الحدودية منها لأنها تُعد بيئة ملائمة لنشاط الجماعات الإرهابية المتطرفة، كما تمثل مكمنًا تتخذ منها تلك الجماعات أوكارًا للتخفي.

وأشار المرصد في تقرير سابق إلى أن هؤلاء الريفيين غالبا ما يكونون فريسة سهلة للاستقطاب من قبل تلك الجماعات، إما للشعور بالتهميش، أو لقلة التوعية الفكرية، أو بسبب الفقر والحاجة في بعض الأحيان.

مرصد الأزهر مكافحة التطرف الجماعات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف هجمات متفرقة بالنيجر

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