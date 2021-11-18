الحدث التقنى الأضخم عالميًا.. السعودية تستضيف مؤتمر LEAP فى 2022

تستعد السعودية لاستضافة مؤتمر LEAP، في الفترة من 1-3 فبراير 2022 في الرياض، ويعتبر الحدث التقني الأضخم عالمياً، ويناقش أبرز التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه العالم.

يمثل مؤتمر LEAP منصة عالمية للمنظومة الشاملة للابتكار وحلقة وصل بين رواد ومبتكري التقنية الثوريين من جهة ورواد الأعمال والجهات الحكومية والمستثمرين وغيرهم من جهة أخرى، وذلك بهدف التعرف على تقنيات المستقبل ومناقشتها، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويشارك في الحدث الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كاسبرسكي يوجين كاسبيرسكي، والرئيس التنفيذي لشركة "في إم وير" راجو راجورام، والرئيس التنفيذي لشركة تيكستار مايل غافيت، والرئيس والمدير التنفيذي للابتكار لمجموعة هيونداي موتور يونغتشو تشي، والرئيس التنفيذي لشركة ماجك ليب بيغي جونسون، وكبيرة ناشطي الويب في مؤسسة الويب العالمية نينا نواكانما، والرئيس التنفيذي الحكومي لتقنية المعلومات في إستونيا "سيم سيكوت".

وسيعرض LEAP قصصاً ملهمة لشخصيات متميزة ومؤثرة، مثل ستيفن بارتليت، رجل الأعمال الشهير وأصغر قادة الأعمال على الإطلاق للظهور على قناة "بي بي سي"، إضافة إلى أسطورتي كرة القدم روبرتو كارلوس ولويس فيغو.

وسيستقطب الملتقى أكثر من 700 شركة ناشئة في مجال التقنية لطرح حلولها المبتكرة للعالم من خلاله.

من جهته أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن المملكة تمتلك التقنية والابتكار إمكانات هائلة لتغيير الاقتصادات والمجتمعات، معربا عن فخرهم لاستضافة LEAP الذي سيُسهم بدعم المنطقة في تحقيق الريادة في التطور التقني والابتكار.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة Informa Markets مايك تشامبيون، أنهم سعيدون في المشاركة بمؤتمر LEAP في المملكة العربية السعودية.

أضاف "من الواضح لنا بالنظر إلى المشاريع التقنية الضخمة حول العالم، فإن المملكة هي الأفضل لاستضافة هذا الحدث المذهل، وسيكون مؤتمر LEAP في عامه الأول أكبر حدث تقني في التاريخ، وليس هناك دليل أفضل من ذلك يثبت أن المملكة العربية السعودية ستصبح مركزًا عالميًا للتقنية في المستقبل".