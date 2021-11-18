فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلبة بآداب عين شمس

أعلن الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد عميد الكلية أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة والمنافسة الحميدة في الانتخابات التى تعد نموذجا مصغرا لممارسة الحياة الديمقراطية، ولخلق جيل واع بأهمية المشاركة الإيجابية في بناء مستقبل مصر بما يتفق مع الأمل المنشود في الجمهورية الجديدة.

ومن جانبها، قالت الدكتور حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب إنها تتابع لحظة بلحظة سير العملية الانتخابية لضمان تحقيق الشفافية، وتعد تقريرًا يوميًا بأهم المستجدات والمؤشرات يتم رفعه إلى الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية وفقًا للجدول المعلن، كما دعت جميع الطلاب إلى المشاركة الفعالة فى الانتخابات سواء بالترشح أو بالتصويت، كما حثت مجلس الاتحاد الحالى بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب لإجراء العملية الانتخابية بشكل يليق بالكلية.

وتحرص إدارة الكلية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامة الطبية، قياس درجات الحرارة، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

يذكر أنه وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم فتح باب الترشح اليوم الخميس، وإعلان الكشوف المبدئية يوم ٢١نوفمبر الجارى، وتلقي طلبات الطعون يوم ٢٢ نوفمبر، وفحص الطعون يوم ٢٣ نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم ٢٤ نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم ٢٥ نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم ٢٨ نوفمبر، وتجرى جولة الإعادة يوم ٢٩ نوفمبر، وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم ٣٠ نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات في الأول من ديسمبر، على أن ينتهي ماراثون الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم ٢ ديسمبر ٢٠٢١.