الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع مواطن ونجله صدمتهما سيارة بالطريق الزراعي بملوي في المنيا

جثة
جثة

شهد الطريق الزراعي السريع، أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مصرع مواطن ونجله، في حادث مروري بقرية حافظ، بعد أن صدمتهم سيارة، بسبب السرعة الزائدة وشدة الدوران وتم نقل الجثتين لمستشفى ملوي العام وتحرير محضر بالحادث والعرض على النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغًا من عمليات النجدة، بمصرع مواطن ونجله، إثر اصطدامهما بسيارة جاءت مسرعة، ولم تتمكن من مفاداتهم، بسبب شدة الانحدار عند دوران حافظ وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى ملوي العام وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتصرف والتحقيق.

وأكد عدد من شهود العيان من أهالي وقاطني هذه المنطقة ومدينة ملوي، أن هذا الدوران بالطريق يشهد حوادث  يوميًا، بسبب الدوران الحاد والشديد في هذا الطريق، وعدم اتباع السيارات للتعليمات المرورية التي تطالبهم إبطاء السرعة عند هذا الدوران، وهو ما يتسبب في وقوع الحوادث، حتى أطلق عليه الأهالي لقب "دوران الموت".

المنيا مصرع مواطن ونجله صدمتهما سيارة مسرعة الطريق الزراعي السريع مركز ملوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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