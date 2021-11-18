الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استئناف تجارة الحدود بين ليبيا والسودان عبر شمال دارفور

تجارة الحدود بين
تجارة الحدود بين ليبيا والسودان

استؤنفت، اليوم الخميس، تجارة الحدود بين ليبيا والسودان عبر شمال دارفور، بعد توقف استمر لسنوات.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا": إن محلية (مليط) بولاية شمال دارفور (غرب السودان) استقبلت عددا من الشاحنات التجارية المحملة بنحو 180 طنا من السلع والبضائع القادمة من دولة ليبيا، إيذانا بتنفيذ بروتوكول تجارة الحدود.

وقال المدير التنفيذي للمحلية، سليمان على بحر، إن استئناف الحركة التجارية الحدودية بين الدولتين عبر المحلية بعد توقفها بسبب الحرب يدعم العلاقات التجارية ويسهم في انسياب السلع، ويمثل تفعيلا للعلاقات التاريخية المتجذرة بين شعبي الدولتين لتبادل المنافع المختلفة.

وأضاف أن انسياب السلع الحدودية سيسهم في الوفرة وانخفاض أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر.

الخرطوم درافور شمال درافور ليبيا والسودان ليبيا السودان

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