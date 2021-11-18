بعد صدوره فى ميلانو بإيطاليا.. خليل صويلح ينتظر «حفرة الأعمى» فى دمشق

بعد أن صدرت مطلع الشهر الجاري، عن منشورات المتوسط ــ ميلانو بإيطاليا، تستعد دار نينوى للنشر في دمشق، لطرح النسخة السورية من رواية، الكاتب خليل صويلح، تحت عنوان "حفرة الأعمى".

وبحسب الناشر عن الرواية: "حفرة الأعمى" للروائي والناقد السوري خليل صويلح، هو كتاب في فن السرد وعنه، يستحضر فيه المؤلف قراءات كتب وتجارب كتابتها وملاحظات نقدية حولها، مستخدماً براعتي الروائي والصحفي ليمزجها بقالب حكائي رشيق يبدو فيه خليل صويلح كنبّاش قبور بارع يعرف في أي حفرة من تاريخ الأدب سيعثر على سنٍ ذهبي، أو حلية فضية، ذهبت ذات يوم مع جثة صاحبها إلى المطبعة، فيذهب إليها مباشرة.

يعطي خليل صويلح دروساً لنفسه ــ بل ويتيح للآخرين مشاركته إياها ــ في فن السرد، مستلهماً تقنيات المطبخ وتقطيع اللحم، ومفكرة أبيه الخالية من أيام الأربعاء، والاستمارات الأمنية، وسجلات الأحوال المدنية، ومسارات السهرات الريفية، ومطالع حكايا شهرزاد.

كل ذلك يصبّه خليل صويلح في خلاصات ثاقبة، وعبارات مكثفة متلاحقة، تصلح دليلاً شخصياً لمعنى السرد.لا يمكن تصنيف الكتاب على أنه أدب، أو أنّه عن الأدب، أو أنه نقد، أو صحافة. هو كل ذلك، بمزيج بارع، تجتمع فيه خبرات حياة وقراءة وكتابة الروائي والناقد وابن الحياة، الذي ما زال يملك القدرة على الابتسام وعلى صنع الابتسام.



هذا الكتاب هو الكتاب الرابع عشر للمؤلف، والخامس في مشروعه للكتابة عن العلاقة بين القارئ والكتاب. وقد اختارت دار المتوسط لهذا الكتاب تصنيف "مقامات" في محاولة لاستعادة هذا النوع الأدبي من معناه التراثي، وعصرنته وإعطاءه دلالات جديدة.

جاء الكتاب في 136 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن مباحث: طبَّاخون بالجملة، وأطباق فارغة على الموائد ــ فخاخ بنود الاستمارة الأمنيَّة ــ فضائل الاختزال، والاقتصاد اللغوي، وتقطير الجملة

إن استقالة الناقد من مَقْعَده، أو انزلاقه نحو المداهنة والمدائح الشخصيَّة والنخوة العشائرية، جعلت منه رافع أثقال مُراوِغاً، ناقلاً النصَّ من وزن الذبابة إلى مرتبة أعلى، بحركة بهلوانية واحدة.

إغواءات الرمل ــ كما لو أنكَ تحتسي القهوة المُرَّة ــ حماقة اختراع المخطوطات ــ خديعة المُؤرِّخ ــ إصلاح أعطال المطبخ ــ لا روائي بدوام جزئي: مهنة الروائي ليست وظيفة دوامها جزئي، إذا كنتَ روائياً، فستكون روائياً على مدار الساعة.

ترويض فوضى المُخيِّلة: في القصَّة، كما في الحياة، الأشخاص الطيِّبون رائعون ومُلْهِمُون، لكنهم مُمِلُّون بشكل رهيب، فالشخص المثالي ليست لديه قصَّة، كي يرويها.

مرافعة عن عمل الحكَّائين: أولئك الذين يروون تاريخاً مضادَّاً قابلاً لأن يحدُث بمجرَّد تدوينه أو النطق به.

يشار إلى أن خليل صويلح: روائي وناقد سوري من مواليد محافظة الحسكة عام 1959. صدر له في الرواية، ورّاق الحب 2002 (حازت على جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية للعام 2009)، وبريد عاجل 2004، ودع عنك لومي 2006، وزهور وسارة وناريمان 2008، وسيأتيك الغزال 2011، وجنة البرابرة 2015، واختبار الندم 2017(حازت على جائزة الشيخ زايد للأدب)، وعزلة الحلزون 2019. كما صدر له في النقد، قانون حراسة الشهوة، وضد المكتبة، ونزهة الغراب. وفي الحوارات صدر له كتاب بعنوان (اغتصاب كان وأخواتها - حوارات مع محمد الماغوط).



حفرة الأعمى