الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شاب يقتل صديقه.. تكثيف أمنى بقرية شطا فى دمياط

المجني عليه
المجني عليه

استقبل مستشفى دمياط، اليوم، جثمان الشاب شكري عادل المغربي، إذ لقي مصرعه إثر تلقيه عيارًا ناريًا تسبب في وفاته.

وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

كان اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، تلقى إخطارًا يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسلاح على صديقه لوجود خلافات بينهما مما أودى بحياته على الفور.

وفي ذات السياق، تم إخطار قوات الشرطة للسيطرة على أحداث الشغب، وفرض حالة من السيطرة الأمنية، كما تم تكثيف التواجد الأمني أمام مجمع محكمة شطا بدمياط.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط شطا

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