الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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فن

أصالة تعلق على حفلها الأخير بمهرجان الموسيقى العربية: «شكرًا للجميع»

اصالة
اصالة

علقت الفنانة السورية أصالة على حفلها الذي أحيته مؤخرًا ضمن فعاليات مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، حيث توجهت بالشكر للقائمين على تنظيم ذلك الحدث الفني العريق، مشيدة بإدارة وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر.

وكتبت، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كانت ليلة بدار الأوبرا ما بعدها ليلة.. غنّيت لأستمتع معكم بالموسيقى الّلي بلاقيها أحلى شي بالحياة.. وكان معي أغلى ناسي وحبايبي.. والنّاس كانت مليانة محبة وحنيّة وصنعنا سوا فرح حيكون مؤونتنا بالأيّام الخوالي».

وأضافت أصالة: «إن شاء الله حيكون إلنا لقاءات كتيرة خلال السنة على هالمسرح العريق الراقي بإدارة سيدة ترعى الثقافة واستحقّت لقبها بجدارة، الوزيرة الراقية الفنانة إيناس عبدالدايم، وكل الشكر أيضًا للدكتور مجدي صابر، والدكتورة جيهان مرسي، على سعيهم الدائم لخدمة هالدار بكل محبة وإخلاص».

وتابعت: «الشكر للمايسترو الصديق الغالي مصطفى حلمي وجميع الأساتذة اللي رافقتهم بهالليلة، من خيرة العازفين بالوطن العربي.. وأكيد شريك نجاحي صديقي وأخي نيكولا جبران، لولاه الصورة ما بتحلى وما بتكمل.. شكرًا دائمًا لمحبتكم اللي لولاها ما صارت هيك ليلة وبهالحلاوة اللي بتشبهكم».

ووجهت الفنانة أصالة، رسائل مُباشرة إلى زوجها الشاعر الغنائي فائق حسن، أثناء حفلها الغنائي، الأحد الماضي، في مهرجان الموسيقى العربية.

واختتمت النجمة السورية أصالة، حفلها ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بأغنية «سامحتك كتير»، وتوجهت بالشكر لمصر والقائمين على الحفل ودار الأوبرا المصرية بعد الحفل الذي استمر قرابة 3 ساعات قدمت خلالها أجمل أغنياتها.

وأهدت النجمة أصالة أغنية «الورد البلدي» لزوجها فائق حسن، قائلة: «أهديها لزوجي وحبيبي وصديقي».

واعتذرت أصالة عن حضورها متأخرة لحفلها، إذ كان من المقرر صعودها في تمام الثامنة مساءً لتصعد في التاسعة والنصف.

وقالت أصالة مع بدء حفلها: «أنا آسفة.. أول مرة في حياتي أتأخر وآخر مرة، سعيدة بحضوركم وإن شاء الله تتبسطوا اليوم».

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