الوطنية للتدريب: دفعة الشهيد المنسى تدشن نموذج محاكاة لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

دشن المتدربون بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (دفعة الشهيد أحمد منسي) نموذج محاكاة لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، قام خلالها 64 متدربا يمثلون وفود 16 دولة بمناقشة تعزيز التكامل والتعاون لمواجهة التغيرات المناخية، على مدار يومين تدريبين.

وتم افتراض موقف كارثة طبيعية، وهو تعرض عدد من الدول في كل من وسط آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، شمال إفريقيا، أوروبا، إلى تقلبات جوية حادة أدت إلى وفاة المئات وإصابة الآلاف، وتلف مساحات شاسعة من الحقول، وهو ما ينذر بإمكانية حدوث نقص في إمدادات الغذاء العالمية.