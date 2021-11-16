مؤسسات المجتمع المدني تسدد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين ببني سويف

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسليم الدفعة الأولى من إيصالات تسديد المصروفات الدراسية، للطلاب غير القادرين بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، بالتخفيف من أعباء الأسر غير القادرة وأولياء الأمور فيما يتعلق بالمشاركة بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأعربوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، عن شكره وامتنانه لمؤسسات المجتمع المدني في المشاركة الفعالة في تسديد المصروفات الدراسية مما يؤكد على أهمية دورها في خدمة المجتمع، مشيراً بأنه تم تسليم الايصالات لمديري الإدارات التعليمية، والخاصة بالطلاب غير القادرين وغير مدرجين ضمن الفئات المعفاة بالقرار الوزاري الذين تقدموا بأبحاث اجتماعية إلى مدارسهم.

- مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء

وفى سياق آخر، تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مجهودات مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء بالتعاون مع قطاع الكهرباء بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ومديرية الشباب والرياضة،والتي تأتى في إطار خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري للمدن من خلال خطة مدروسة في هذا الشأن وعن طريق دعم كافة الجهود والمبادرات التي تساهم في ذلك.

حيث أثنى المحافظ على هذه الجهود التي تساهم في تحسين الصورة البصرية للمدن،ودعم جهود المحافظة في استعادة الصورة الحضارية،ومواجهة كافة صور العشوائيات والسلوكيات الخاطئة التي تشوه الشكل الحضاري للمدن والميادين والتي في كثير من الأحيان تعوق السيولة المرورية وحركة المشاة وغيرها.

وأشار المحافظ الى أن مثل تلك الجهود تساهم في دعم الانطباع الإيجابي عن المحافظة لاسيما،وأن المحافظة لديها إستراتيجية تنموية تسعى لتنفيذها خاصة في تنمية القطاع السياحي ووضع بني سويف ضمن الخريطة السياحية المصرية،بجانب دعم الاستثمار، حيث أن الزائر للمحافظة سيأخذ انطباعاً إيجابياً عن المحافظة العريقة،والتي تمتلك الموارد البشرية المميزة، والمقومات والموارد المتنوعة في مختلف المجالات.

