الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الوادى الجديد

ندوة العنف ضد المرأة
ندوة العنف ضد المرأة

نظمت الإدارة العامة لتنمية المجتمع وخدمة البيئة بجامعة الوادي الجديد، اليوم، ندوة موسعة حول مناهضة العنف ضد المرأة، بالتنسيق والتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادى الجديد، بصالة الاستذكار بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة الخارجة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

 شارك في الفعاليات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والسيد ماهر حسين عبد الجيد أمين عام الجامعة المساعد ومديري العموم بالجامعة ومدير عام المدن الجامعية ومشرفي المدن ولفيف من طالبات المدن الجامعية من مختلف الكليات. 

 

حاضرت فى الندوة نادية ويصا، مقررة فرع المجلس القومي للمراة بالوادي الجديد حول دور مكتب الشكاوى في تمكين المرأة ومناهضة العنف بجميع أشكاله، والمحور الثاني للندوة، تضمن دور الأسرة والمدرسة والجامعة في الحفاظ على هيبة العملية التعليمية للارتقاء بالمجتمع ومناهضة كافة أشكال العتف.

 

ونفذ مركز إعلام الداخلة، التابع للهيئة العامة للإستعلامات بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، ندوة تثقيفية بالوحدة المحلية لقرى الهنداو حول أضرار الزواج المبكر وزواج الأقارب، حاضرت فيها الدكتورة جمالات محمود، استشارى النساء والتوليد بمستشفى الداخلة العام، وهالة فؤاد، عضو المجلس القومى للمرأة ومحمود عزت إمام، مسئول البرامج بمركز إعلام الداخلة، وبحضور السيد صابر زايد، رئيس الوحدة المحلية الهنداو.

 

وأكدت الدكتورة جمالات أن الزواج المبكر يزيد من خطر التعرض للحمل المبكر والولادة المبكرة بشكل كبير، ويرفع من احتمال نسبة تعرض الأطفال المولودين من هذا الحمل لمشاكل صحية، ووفقًا للأمم المتحدة، فإن مضاعفات الحمل والولادة هي السبب الرئيسي لوفاة الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا في البلدان النامية، ومن بين 16 مليون فتاة مراهقة تلد كل عام، حوالي 90٪ متزوجات بالفعل، وتشير تقديرات اليونيسف إلى وفاة حوالي 50.000 شخص بسبب هذه المضاعفات، معظمهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وترتفع معدلات المواليد ووفيات المواليد الجدد بنسبة 50٪ بين الأمهات دون سن العشرين، مقارنة بالنساء اللاتي أصبحن حوامل في العشرينات من عمرهن.

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نظمت الإدارة العامة لتنمية المجتمع جامعة الوادي الجديد ندوة موسعة مناهضة العنف ضد المرأة دور مكتب الشكاوى تمكين المرأة ومناهضة العنف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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