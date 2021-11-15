نصائح مهمة من التموين قبل الشراء خلال الجمعة البيضاء: «بلاش أونلاين»

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية في متابعة عروض «الجمعة البيضاء»، والتي تشارك فيها محلات تجارية وشركات عالمية تقوم بطرح منتجاتها في الأسواق المصرية بأسعار مخفضة.

ومن جانبها، قدمت «التموين» نصائح للمواطنين المقبلين علي الشراء، لافتة إلى ضرورة التأكد من المحلات التجارية المرخصة، والحرص على عدم الشراء إلكترونيا «أون لاين»، إلا بعد التأكد من وجود عناوين تلك الشركات، لسهولة التوصل إليهم في حال وجود مشكلة.

ووجّه المهندس أحمد أبو الفضل، مدير شئون الرقابة بالتموين، بالحصول على فاتورة شراء من المحلات التي تشارك في الجمعة البيضاء، والتي يجب أن تكون محلات مرخصة ولديها سجل تجاري وبطاقه ضريبية.

وحذر في تصريحات لـ «الدستور»، المستهلكين من التعامل أو الشراء أون لاين من أماكن غير موثوق بها، مطالبًا بعدم الشراء من الباعة الجائلين أو المنتجات الموجودة على الأرصفة.



واختتم «أبو الفضل»، بأن هناك «خط ساخن» لجهاز حماية المستهلك لرصد أي مشكلة تتصل بالمواطن، وهي 19588 أو 16280، مؤكدًا أنه في حال وقوع أي ضرر علي المستهلك أو عدم حصوله علي فاتورة شراء أو سلع معيبة ولم يتم استبدالها أو استرجاعها يجب التواصل مع الجهاز فورًا.