الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع 15 فى هجوم لعصابة بنيجيريا

هجوم لعصابة بنيجيريا
هجوم لعصابة بنيجيريا

قتل 15 شخصًا في هجوم نفذته عصابة خطف مسلحة كما يُعتقد في ولاية صكتو شمال شرق نيجيريا.

وبحسب ما أوردته شبكة “روسيا اليوم” نقلًا عن موقع "توداي" النيجيري عن حاكم الولاية، أمينو تامبوال، أن عصابة اختطاف مسلحة قتلت 15 شخصًا على الأقل في بلدتي غوروني وإيليلا.

وأوضح الحاكم أن 12 شخصًا قتلوا في هجوم في بلدة إيليلا، بينما قتل 3 آخرون في غوروني، وأشار إلى أن الهجوم وقع بين ليلة الأحد وصباح الإثنين.

وتأتي تلك الحادثة بعد يومين من مقتل 5 عسكريين، بينهم عميد في الجيش، السبت الماضي، في كمين نفذه مسلحون تابعون لتنظيم "داعش في غرب إفريقيا"، في ولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا.

وذكر موقع "ديلي تراست" أن عميدًا في الجيش قتل برصاص خلال كمين للتنظيم، موضحا أن 4 جنود أيضًا قتلوا خلال الحادث الذي وقع في بلدة بولغوما، على بعد كيلومترات من مدينة أسكيرا أوبا.

وأوضح الموقع أن الحادث وقع بينما يشن التنظيم الإرهابي هجومًا واسعًا على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو، فيما هرب المئات من المدنيين في المناطق المحيطة إلى الجبال.

نيجيريا عملية خطف مقتل 15 شخصا ولاية صكتو بلدة غوروني بلدة إيليلا

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وائل لطفي

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