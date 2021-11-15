الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجوم ومبدعون فى افتتاح المقر الجديد لمعهد السينما

احمد مكي
احمد مكي

تفتتح الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، معهد السينما الجديد، الخميس 18 نوفمبر، في الساعة 6 مساءً، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية والسياسية بالمحافظة.

وكشفت إدارة الأكاديمية عن حضور عدد كبير من النجوم الكبار في يوم الافتتاح إضافة إلى حضور عدد كبير من المبدعين في مجال السينما والذين ساهموا بالارتقاء بالسينما المصرية خلال السنوات الماضية، من بينهم النجوم حسين فهمي وليلى علوي وكريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وأحمد مكي وأشرف عبد الباقي ورانيا فريد شوقي ودنيا سمير غانم وهند سعيد صالح  ودنيا عبد العزيز والمخرجة إيناس الدغيدي والمؤلفة مريم نعوم، والمخرجة كاملة أبوذكري، والمخرج سامح عبد العزيز، والمخرجة شيرين عادل، والمخرج شريف عرفة.

كما يحضر حفل الافتتاح كل من المخرج محمد ياسين والمخرج أكرم فريد والمخرج مروان حامد المخرج محمد فاضل والفنانة القديرة فردوس عبد الحميد الفنانة القديرة سميحة أيوب والفنانة القديرة ليلى طاهر الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز والفنان القدير محسن محيي الدين الفنانة سحر رامي وعلا رامي، والمخرج علي إدريس المؤلفة زينب عزيز وائل درويش  (تصوير) الفنانة دنيا عبد العزيز.

كما يحضر أيضاً المخرجة ساندرا نشأت والمؤلف عبد الرحيم كمال، والمؤلف أحمد مراد المؤلف ناصر عبد الرحمن، والمخرج عمر عبد العزيز المخرجة منال الصيفي، والمنتج هشام سليمان أيمن أبو المكارم (تصوير) وجلال الزكي (تصوير)، والمخرجة الغنائية جيهان الناصر، والعازفة نسمة عبد العزيز.

كريم الخميس وزير الفن محافظ حفل كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عبد جاء سين

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الورقة الثانية تم إحراقها!

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