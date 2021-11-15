الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غدا.. الجامعة العربية تحتفل باليوم العالمي للتسامح

السفيرة هيفاء ابوغزالة
السفيرة هيفاء ابوغزالة

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "التسامح ونشر ثقافة السلام"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام.

وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بأن الندوة التي تعقد عبر المنصة الرقمية تأتي تأكيداً على اهتمام الجامعة بتعزيز التسامح وقبول الآخر عبر تقوية الروابط والتفاهم بين الشعوب وتعزيز العيش السلمي والتماسك الاجتماعي ونشر ثقافة السلام من أجل تحقيق أهداف التنمية ألمستدامة،

وأوضحت أن الندوة ستتناول محاور تتعلق بأهمية التسامح والسلام في تعزيز العيش المشترك، والتسامح من منظور الأديان السماوية، ودور الإعلام في تعزيز قيم التسامح، ودور المجتمع المدني في نشر قيم التسامح.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة ممثلون للدول الأعضاء لدى الجامعة العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني. 

الجامعة العربية ندوة التسامح التعايش هيفاء ابوغزالة

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