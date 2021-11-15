الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربي: مقتل 140 حوثيًا وتدمير 18 آلية عسكرية في مأرب

حوثيين
حوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، مقتل 140 عنصرًا حوثيًا، وتدمير 18 آلية عسكرية في مأرب، صرواح، والبيضاء.

وأضاف التحالف في بيانٍ، أن حصيلة القتلى جاءت بعد تنفيذ 26 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أنه نفذ 11 عملية استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وخلال الأيام الماضية، تكبدت مليشيات الحوثي هزائم قاسية على يد قوات الجيش اليمني والمقاومة المشتركة، وذلك في محافظات تعز والحديدة ولحج ومأرب.

وأحرزت قوات الجيش اليمني، تقدمًا ملحوظًا في الجبهات الغربية من مدينة تعز، جنوبي البلاد، فيما تدور المعارك على أشدها في جبهات مأرب (شرق)، وهو محور أعنف المواجهات منذ أكثر من عام.

التحالف العربي حوثيا إرهابيا اليمن البيضاء صرواح مارب

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وائل لطفي

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