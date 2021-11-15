كواليس اتفاق محمد رمضان على مسلسله الجديد «مشوار لحد هناك»

بدأ الفنان محمد رمضان، التحضيرات لمسلسله الجديد الذي يحمل اسمًا مؤقتًا “مشوار لحد هناك”، والمقرر أن يُعرض فى السباق الدرامي رمضان القادم.

وكشفت مصادر لـ«الدستور» أن جلسة خاصة جمعت بين «رمضان» والمخرج محمد ياسين، للوقوف على تفاصيل العمل الجديد، حيث تشاركه البطولة لأول مرة الفنانة دينا الشربيني.

وأشار المصادر إلى أن المسلسل يدور حول تجارة المخدرات فى إحدى محافظات الصعيد.

وبدأت شركة «ميديا هب» للمنتج محمد السعدي، استقبال طلبات الشباب والوجوه الجديدة الراغبة في المشاركة بمسلسل «مشوار لحد هناك» بطولة الفنان محمد رمضان، ومن إخراج محمد ياسين، وذلك استعدادًا لعرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

وطلبت الشركة المنتجة، من الراغبين المشاركة فى العمل الجديد، إرسال بريدًا إلكترونيًا به الاسم والصور والمشاهد السابقة، كما ستكون هناك أفضلية لأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وستعمل لجنة متخصصة على فحص الطلبات واختيار المواهب المميزة والمطلوبة للأدوار، وذلك تحت إشراف المخرج محمد ياسين، للوصول إلى أفضل اختيارت ممكنة للعمل.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل منتصف شهر ديسمبر المقبل عقب الاستقرار على كافة التفاصيل واختيار الابطال والوجوه الجديدة المشاركة في بطولة المسلسل.

وشاؤك محمد رمضان في موسم رمضان الماضي بمسلسل “موسى” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه من بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبرى، ورياض الخولى، وسيد رجب، وصبرى فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبدالرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبدالخالق ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، و تدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى