الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«العدل» تطلق خدمات منصة مصر الرقمية للمواطنين في 3 محافظات جديدة

منصة مصر الرقمية 
منصة مصر الرقمية 

تواصل وزارة العدل  تقديم خدمات التوثيق  للمواطنين، عبر منصة مصر الرقمية وتطبيق أرغب في عمل توكيل بواسطة الهواتف، تيسيرا عليهم في إطار سياسة التحول الرقمي وميكنة الخدامات المقدمة للمواطنين.

وأطلقت الوزارة مؤخرا الخدمة في 3 محافظات جديدة، تشمل  شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس ومن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة خلال منصة مصر الرقمية ما يلي.

- خدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق. 


تتيح منصة مصر الرقمية، خدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق، وتظهر البيانات بشكل تفصيلي عن حالة المكتب، و تشمل البيانات اسم المكتب وعنوانه، وعدد المنتظرين، وكثافة المكتب( متاح. متوسط الازدحام، مزدحم ) وميعاد المكتب من والي.
كما تتيح المنصة معرفة حالة المكتب مغلق مفتوح،ونوع الخدمات مميزة ام عادية.

خدمة الاستعلام عن المعاملات المميكنة في فروع التوثيق

كما تتيح منصة مصر الرقمية، خدمة الاستعلام عن المعاملات المميكنة والتي قام بها المواطن داخل مكتب التوثيق، فيمكن للمواطنين اختيار السنة المراد الاستعلام عنها،  ويتم عرض بيانات المحررات التي قام بعملها خلال تلك السنة داخل فروع التوثيق المميكنة.
 

- 14 خدمة مختلفة توفرها المنصة

كانت  الوزارة أطلقت خدمات التوثيق عبر منصة مصر الرقمية وتطبيق أرغب في عمل توكيل عبر الهواتف المحمولة في 23 محافظة بإجمالي 14 خدمة منها توكيل عام، توكيل عام في الأمور الزوجية، توكيل قضايا، معاملاتي، الإقرارات.

 وتضمنت مشاريع وزارة العدل الإلكترونية التي شاركت بها في المعرض  الدولي التكنولوجي الآتي: 

- مشروع تسجيل جلسات المحاكم وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء.

- مشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بُعد.

- مشروع ميكنة مراسلات الإعلان.

- منظومة فرض وإنفاذ القانون.

- برنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.

- التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية.

- إصدار الشهادات عن بُعد في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.

- ميكنة إقرارات الذمة المالية.

- برنامج وزارتي.
- مشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية. 
- سيارة التوثيق المتنقلة. 
- حقيبة التوثيق المتنقلة. 
- خدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق. 
- خدمة الاستعلام عن معاملاتي الميكنة في فروع التوثيق.

- حجز موعد في مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية.

- برنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وزارة العدل التحول الرقمي الخدمات الالكترونية تطبيق أرغب في عمل توكيل أرغب في عمل توكيل المحاكم الاقتصادية منصة مصر الرقمية المقدمة للمواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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