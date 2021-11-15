مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين بطريق إدفو/ مرسى علم

وقع حادث تصادم بين سيارتين أحدهم نقل ثقيل، صباح اليوم الإثنين، بطريق إدفو/ مرسى علم، تحديدًا في الكيلو 35 تصادم سيارتين نقل أحدهم نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 2 آخرين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل بالكيلو 35 بطريق إدفو/ مرسى علم، أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفى اما نقلت المتوفين تم نقلهم الي مشرحة إدفو العمومية.

وتبين أسماء المتوفين :- 1-شاذلي أحمد على خير آل عياش، 33 عامًا، من قرية وادي عبادي بإدفو 2- محمد فتح الباب عبدالباقى محمد، 26 سنة، حلوان القاهرة .

فيما جاءت أسماء المصابين :- سيد ممدوح عبدالعليم، 27 سنة، حلوان القاهرة، عبدالحليم أحمداني سليمان فرج، من قرية وادي عبادي بإدفو.

وبناءًا على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر تحرياتها لمعرفة الأسباب وراء الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها.