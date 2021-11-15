أصالة تهدى «رفقًا» للسيدات بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

جمعت النجمة السورية أصالة معاني اسمها وحققت أحلام الإجادة والابتكار والتميز في الحفل الذي أحيته ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، فعلى مسرح النافورة وبكلمات راقية وإيقاعات متنوعة، شدت بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي بنخبة من أعمالها الخاصة التي ضمت العربية الفصحى واللهجتين المصرية والسورية وحققت شهرة واسعة كان منها الموليا.

أصالة

أصالة

أصالة

أصالة

أصالة

وأشعلت أصالة حماس الجماهير، وتغنت بنخبة كبيرة من أعمالها الورد البلدي، سؤال بسيط، أكتر، ما بنقدرش، حاجة متخصكش، رفقاً، وأهدتها لجميع السيدات الحاضرات، خانة الذكريات، جابوا سيرته، بنت أكابر، أسفة، أنا حبك، بكرة أحلى، بعدك عني، في قربك، مبقاش أنا، سامحتك، حبينا واتحبينا لميادة الحناوي ويا دلع دلع لصباح والتي أدتها لأول مرة.

أصالة

وأطلت «أصالة» على جمهورها، بفستان فوشيا، بعدما تمزق فستانها «الفضي» في بداية الحفل.

أصالة

أصالة

أصالة

أصالة

كما حرصت أصالة لتجديد الصلح مرة أخرى مع المطربة الكبيرة ميادة الحناوي وتغنت لها بأغنية «حبينا».

أصالة

ورفع الحفل لافتة «كامل العدد» خاصة وأن نفدت تذاكره وشهدت إقبالا جماهيريًا كبيرًا، بمجرد طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، بأربع فئات 1810، 1510، 1010، 510 جنيهات، وشهد الموقع الرسمى لدار الأوبرا المصرية على شبكة الإنترنت زيارات ضخمة تخطت الـ15 مليون زائر خلال 72 ساعة.

أصالة

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجي، قدّم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار، والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربي.

كورال الاطفال

كورال الاطفال

وتقام حفلات المهرجان مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تتمثل فى عدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، الجلوس بأسبقية الحضور، ومنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، والالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، عدم السماح بتحريك المقاعد.

ودورة المهرجان هذا العام مهداه إلى روح كل من الموسيقار الكبير الراحل جمال سلامة، والموسيقار القدير الراحل عبده داغر، واستمرت على مدار 15 يومًا متتالية، وضمت 33 حفلًا غنائيًا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هي: "مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان"، وأقيمت على 6 مسارح بثلاث محافظات القاهرة النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة.