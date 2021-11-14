بريطانيا.. اعتقال 3 أشخاص فى حادث انفجار سيارة بمدينة ليفربول

اعتقلت قوات الشرطة البريطانية، الأحد، 3 أشخاص بعد مقتل شخص وإصابة آخر جراء انفجار سيارة أمام أحد المستشفيات في مدينة ليفربول.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في تقرير عبر موقعها الناطق بالللغة الانجليزية، أن السلطات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة رجال بموجب قانون الإرهاب بعد مقتل رجل في انفجار سيارة خارج مستشفى ليفربول للنساء.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب إن الرجال وأعمارهم 29 و 26 و 21 عاما احتجزوا على صلة بالحادث الذي وقع قبل الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

واشارت الهيئة إلى أنه تم الإعلان عن وفاة راكب السيارة التي قيل إنها سيارة أجرة في مكان الحادث ولم يتم تحديد هويته رسميًا بعد، فيما أصيب سائق السيارة وهو في المستشفى الآن وحالته مستقرة.

وقال محققون من شرطة مكافحة الإرهاب في الشمال الغربي إن الرجال اعتقلوا في منطقة كينسينجتون بالمدينة.

وأضافوا أنهم مستمرون في "العمل على تتبع سبب الانفجار"، ويعملون مع شرطة ميرسيسايد بينما يستمر التحقيق "بوتيرة سريعة".

وتعليقا على الحادث أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن دعمه لكل المتضررين من الحادث المروع في ليفربول اليوم موجها الشكر لخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة واحترافهم، وكذلك الاشادة بالشرطة نظرا لعملهم المستمر في التحقيق.

وتواجدت الشرطة وطاقم المطافئ وطاقم ابطال مفعول القنابل في موقع الانفجار الذي ما زال محاصرا حتى الآن من قبل الشرطة.

كما غردت وزيرة الداخلية بريتي باتيل بأنها "يتم إطلاعها بانتظام على الحادث المروع".

وفي حديثها خارج المستشفى في وقت سابق، قالت رئيسة الشرطة سيرينا كينيدي من شرطة ميرسيسايد: "خدمات الطوارئ لديها خطط مدروسة جيدًا للتعامل مع الحوادث الكبرى. استجابتنا مستمرة في المستشفى وستكون لبعض الوقت".

وأضافت: "نحث الجمهور على التزام الهدوء واليقظة".

وكانت وحدة ابطال مفعول القنابل وعربات الاطفاء حضرت الى مكان الحادث في وقت سابق ولا يزال مطوقا كما تم إغلاق الطرق.