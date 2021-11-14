أحمد حلمي برفقة روبي في كواليس فيلم «العيل» (صورة)

تشارك الفنانة روبي في بطولة فيلم الفنان أحمد حلمي الجديد الذي يحمل اسم «العيل»، وظهرا الثنائي من داخل كواليس العمل أثناء تصوير أحد المشاهد.

الفيلم من إخراج محمد شاكر خضير، وبطولة حلمي وعمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وآخرين، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وتم تغيير اسم العمل من «إكس» إلى «العيل».

ويشارك في بطولة فيلم «العيل» كلا من: روبي، وسيد رجب، كما تم التعاقد مع الممثلة الشابة نور إيهاب، لتقديم دور البطولة النسائية الثالثة في العمل الذي يكتبه هيثم دبور، ويسجل التعاون الأول بين أحمد حلمي، والمخرج محمد شاكر خضير، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي.

ويُعد«العيل»، التجربة السينمائية الثانية للمخرج محمد شاكر خضير، بعد فيلم «هاتولي راجل» الذي قدمه في عام 2013، فيما قدم خلال السنوات الماضية، عدد من المسلسلات الهامة مثل «طريقي» للنجمة شيرين عبد الوهاب، و«جراند أوتيل» للنجم عمرو يوسف، و«حتى لا تطفىء الشمس» للنجمة ميرفت أمين، وأخيرًا مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» بطولة منة شلبي وآسر ياسين.

السباق الرمضاني

ولم يستقر الفنان أحمد حلمي، بشكلٍ نهائي على خوض السباق الرمضاني هذا العام رغم تعاقده على عمل جديد يقدمه مع قناة «MBC»، ولكنه مازال يدرس الموقف قبل اتخاذ خطوات جادة نحو المشاركة في السباق الرمضاني المقبل 2022.

وكان آخر أفلام الفنان أحمد حلمي، هو «خيال مآتة» الذي تم عرضه في عام 2019، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي، وشاركه البطولة كل من: منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبدالرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، ومحمود الليثي، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.