جامعة دمنهور تنظم ندوة لتعزيز قيم الانتماء والمواطنة لدى طلابها

أقامت كلية التمريض بجامعة دمنهور ندوة عن الانتماء والمواطنة "أونلاين"، صباح اليوم، تحت رعاية الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وإشراف الأستاذ الدكتور إيناس إبراهيم عميد كلية التمريض، وحاضر فيها الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، والقمص ثاو فيلوس راعى كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة دمنهور.

و أكد الدكتور صالح عبيد رئيس جامعة دمنهور، أن الشعب المصري بطبيعته من الشعوب التي تعلي وتعزز من قيم المواطنة، والانتماء التي حرصت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على غرسها في نفوس المواطنين وبالأخص الشباب.

وأضاف رئيس جامعة دمنهور، أن للجامعة دور هام فى غرس مفهوم الانتماء والمواطنة في نفوس أبنائنا الطلاب وتحفيزهم على خدمة الوطن والشعب بإخلاص وتفانٍ، موضحا أن الإستراتيجية القومية لمصر 2030، شاركت كافة الفئات بالمجتمع تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة، والشرطة، والقضاء الشامخ، بمشاركة الشعب العظيم للقضاء على الشائعات المغرضة التي تستهدف بلدنا الحبيبة وشبابها، والعمل على القضاء على الشائعات التى يتم إطلاقها من أجل إشاعة البلبلة والإحباط وفقد الأمل و الثقة في الإنجازات التي تتم على أرض مصرنا الحبيبة.

وأكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن مناقشة تعزيز روح الوطنية والإنتماء للشباب، يكون لها مردود ملموس في تنمية حبهم إلى وطنهم أرضاً وقيادة وشعباً ليكونوا لبنة صالحة من لبنات المجتمع فالمواطنة حب المواطن لوطنه وانتمائه له، والشعور بمشكلاته والسعي على حلها والالتزام بمبادئه وقيمه وقوانينه والمشاركة الفعالة، في الأنشطة والأعمال والبرامج التي تستهدف رقي الوطن والمحافظة على مكتسباته.