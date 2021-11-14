«الإندبندنت»: اتفاق تاريخى باللحظات الأخيرة من مؤتمر جلاسكو للمناخ

وصفت صحيفة الإندبندنت البريطانية، الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اختتام الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 26" في جلاسكو، بالصفقة التاريخية التي تهدف إلى التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي الكارثي.

وذكرت الصحيفة -في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أن المحادثات استمرت لأكثر من 24 ساعة بعد أن كان من المقرر أن ينتهي مؤتمر جلاسكو وسط مفاوضات مكثفة حول القضايا الخلافية مثل دعم الوقود الأحفوري والجداول الزمنية لخفض الانبعاثات، فضلًا عن تمويل المناخ للدول النامية.

وأضافت الصحيفة أن الصين والهند تدخلتا في اللحظة الأخيرة لتخفيف صياغة النص النهائي المتعلق بالفحم، ليتم تغيير الصياغة من "التخلص التدريجي" لطاقة الفحم إلى "الخفض التدريجي" الأقوى.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الدول أطلقت تصريحات غاضبة عقب هذا التدخل المفاجئ. إذ وصفت المكسيك ذلك بأنها عملية "غير شاملة وغير شفافة".

وقالت الإندبندنت إن رئيس القمة ألوك شارما، اعتذر عن تلك الخطوة ودعا الدول إلى المضي قدمًا في الموافقة على الاتفاقية، مضيفًا أنه من الأهمية بمكان أن نحمي هذه الحزمة.

فقد عملت فرق من 197 دولة في وقت متأخر من الليل على الاتفاقية الدولية التي تضمنت لأول مرة إشارة إلى الوقود الأحفوري، باعتباره القوة الدافعة لأزمة المناخ.

ونوهت الصحيفة بأنه في حين أن نتيجة "كوب 26"ربما لا تحقق الطموح العالمي للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، إلا أنها تحافظ على الاحتمال المتاح، مع سلسلة من العمليات لجسر فجوات الانبعاثات والثغرات في هذا العقد الحاسم. وسيُطلب من الدول الرئيسية المتسببة في التلوث العودة بحلول عام 2022 لأهداف مطورة لخفض الانبعاثات من أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس.