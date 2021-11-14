«الزراعة» تنظم تدريبا تفاعليا وعمليا للباحثين المتخصصين في لجنة المبيدات

قال الدكتور مصطفى عبد الستار الأمين المساعد للجنة المبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في كلمة له خلال إفتتاح أعمال البرنامج التدريبي، اليوم، إنه من المقرر أن يقوم بالتدريب لمدة 30 ساعة تدريب تفاعلي وعملي وميداني نخبة من الباحثين المتخصصين والخبراء التابعين للجنة المبيدات.

ويبدأ البرنامج الأول في مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر الأحد المقبل 14 نوفمبر ولمدة 5 أيام ويعقبه سلسلة أخرى في المنتجعات السياحية والفنادق في جميع أنحاء المحافظات.

وأضاف الأمين المساعد للجنة المبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا البرنامج التدريبي يتم لأول مرة في إطار التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية ونقابة المهن الزراعية ضمن الجهود التي تبذلها لترشيد استخدام المبيدات وتنفيذ برامج الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات وذلك لمختلف القطاعات والمتعاملين والعارضين للمبيدات، موضحا أن لجنة المبيدات تبدأ مرحلة تنفيذ تلك البرامج بقطاع السياحة والذي يعتبر من أهم القطاعات التي توليها الدولة اهتماما وحرصها علي تطويرها بما يحقق سياحة آمنة تجذب الآخرين وتزيد الدخل القومي لمصر وتساهم في حماية السائحين والعاملين في قطاع السياحة والبيئة.

- تنفيذ برامج تأهيل وترخيص القائمين على تنفيذ مكافحة الآفات بالأماكن السياحية

و أوضح "عبد الستار" أنه تم البدء في تنفيذ برامج تأهيل وترخيص القائمين على تنفيذ مكافحة الآفات بتلك الأماكن السياحية من خلال برنامج تدريبي لمطبقي المبيدات المعتمدين لتصريف وتدريب هؤلاء الشباب على كيفية معرفة أنواع الآفات المختلفة وكيفية منع تواجدها وتكاثرها وكيفية التعامل معها بالطرق والوسائل الفنية السليمة.

وأشار إلى أن البرنامج سوف يتناول أيضا جميع المعاملات خلال مراحل التداول للمبيدات بدءا من استخدام المبيد الموصى به إلى خلط المبيد بالكيفية السليمة وتقدير أنواع واحتياجات النباتات والمسطحات الخضراء من المبيد ثم طريقة استخدام آلة الرش أو أي وسائل مناسبة للتطبيق الآمن للمبيدات، لافتا إلى أن هذه الممارسات تشمل أيضا العامل البشري ودوره في هذه المنظومة للتداول الآمن للمبيدات وكيف يحمي نفسه بإستخدام وسائل الوقاية المناسبة وكيفية صيانة آلة التطبيق للمبيدات بحيث تظل في حالة جيدة مدة استخدامها، وكذلك كيفية التعامل مع حالات التعرض العرضي للمبيد للحفاظ علي الصحة العامة والبيئة.

ولفت مساعد أمين لجنة المبيدات، إن هذا البرنامج يستهدف منظومة تداول المبيدات داخل المنتجعات السياحية والفنادق بما تضمه من حدائق ومسطحات خضراء ونباتات يتطلب التعامل معها والحفاظ عليها مكافحة الآفات الحشرية والحيوانية والأمراض النباتية والحشائش والضارة وتستخدم في ذلك المبيدات بأنواعها المختلفة ولضمان الإستخدام السليم للمبيدات وإستخدام وسائل وأدوات المكافحة الأخرى وجود متخصصين وفنيين علي دارية كاملة بالتعاون معها.