الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بروتوكول تعاون بين غرفة المطاعم السياحية ومصنع 81 الحربى

صورة للقيادات التنفيذية
صورة للقيادات التنفيذية

اتفقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وهيلوبوليس للصناعات الكيماوية "مصنع 81 الحربى"، على توقيع بروتوكول تعاون بينهما يتم من خلاله الاستفادة من المنتجات التى تقدمها الشركة لأعمال التعقيم والتطهير والوقاية الصحية والطبية بأسعار خاصة وتخفيضات لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة، لمواجهة الآثار والتداعيات لفيروس كورونا.

جاء هذ الاتفاق خلال الزيارة التى قام بها وفد من الغرفة ضم كل من عادل المصري، رئيس الغرفة، وأحمد الناظر، الأمين العام للغرفة لمصنع شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية "مصنع 81 الحربى"، والتقى الوفد باللواء ممدوح بدوى، رئيس مجلس الإدارة، ونخبة من القيادات التنفيذية، إلى جانب قيادات من "لوتش ميدل إيست فارما" ضم كل من الدكتور محمود عمر، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد الذهبى ، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد فضل، المدير الإقليمى لشركة ڤيا الدولية، وملك محمد، بالعلاقات العامة والذين يمثلون "شركاء النجاح لمصنع 81 حربى".

وخلال الجولة الميدانية لوفد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية للمصنع تم التعرف على منتجات الشراكة الإستراتيجية بين هليوبوليس للصناعات الكيماوية والشركات الأخرى من وسائل التعقيم بتقنيات النانو تكنولوجى الممتدة المفعول لـ24 ساعة وماسكات الوجه (الكمامات) والدهانات والورنيشات المقاومة للميكروبات والڤيروسات الحاصلة على شهادات مقاييس الجودة والاعتمادات والموافقات العالمية والمحلية والتى تُصدر الى بعض الأسواق العالمية حالياً.

من جانبه أشاد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ،بالدور الكبير الذى تقوم به المصانع الحربية على المستوى المدنى وبالمنتجات التى يتم طرحها للمواطنين والمستهلكين ذات جودة عالية وبأسعار منافسة فى متناول يد الأسرة المصرية، إنطلاقاً من رؤيتها لمساندة الدولة فى جميع المجالات الحربية والمدنية، وكذلك سعيها  الدؤوب للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى وتلبية إحتياجاته المختلفة.

وأكد المصرى، أنه من أبرز نتائج هذه الزيارة عزم الغرفة توقيع بروتوكول تعاون  مع  هليوبوليس للصناعات الكيماوية جارى تحديد بنوده ، يتم من خلاله منح  اعضاء الغرفه إمكانية استخدام هذه الوسائل والتقنيات للتصدى لجائحة كورونا ورفع كفاءة المنشآت  والمطاعم السياحية  لتصبح مقاومة للميكروبات والڤيروسات بتقنيات عالمية بأيدى ومنتجات مصرية وحصولها على هذه المنتجات بخصم خاص ستقدره هليوبوليس للصناعات الكيماوية.

رئيس غرفة المنشآت والمطاعم رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تقنيات النانو تكنولوجى فيروس كوورنا التعقيم والتطهير والوقاية الصحية والطبية والمطاعم السياحية

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وائل لطفي

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