طريقة تحضير أشهر أكلات المطبخ الصيني «سويت اند ساور»

"السويت أند ساور".. من أكثر الأكلات شهرة فى دول القارة الآسيوية لاسيما الصين، ويتواجد هذا النوع من الطعام فى مصر فى نطاق محدود، وغالي الثمن.

ونقدم لكم في السطور التالية أبسط طريقة للحصول على وجبة غذائية سهله ولذيذه، وبمبلغ قليل جدًا.

المكونات

المقادير “ 5 شرائح بانيه فراخ سميكة مقطعة مكعبات، بصلة كبيرة، فلفل ألوان، فلفل حار”، والتوابل عبارة عن" ملح أبيض، فلفل أبيض أو أسمر، ثوم باودر، بابريكا"، 3 معالق كبيرة صويا صوص، ويعتبر أهم المكونات حيث لن تحصلى على نتيجة جيدة من غير استخدامه.

كذلك “ملعقة كبيرة من الدقيق، فصان ثوم، ملعقة كبيرة خل أبيض، ملعقة كبيرة من السكر البني، ملعقة كبيرة من الكاتشب”.

طريقة التحضير

قومي بتتبيل صدور الفراخ جيداً بالتوابل والصويا صوص باستخدام إناء كبير، ثم إضافة الدقيق مع التقليب جيداً حتى يتماسك الخليط.

ضعي ربع كوب من الماء الدافيء حتى تصبح قطع الدجاج مغطاة بالصوص الناعم.

ضعي مملعقتين كبيرتين من الزيت المغلي، ثم ضعى قطع الدجاج لتحميرها جيداً.

ضعي قطع من البصل مقطعة مكعبات مع الفلفل الألوان والثوم على الفراخ.

أضيفى صوص عصير الأناناس والكاتشب والخل والسكر البني.

ضعى الخليط على الفراخ واتركيه لمدة 5 دقائق حتى ينضج مع التقليب جيداً.

تاريخ المطبخ الصيني

يعود تاريخ المطبخ الصيني إلى آلاف السنوات، ويتميز بطابعه الخاص، والذى حافظ عليه طوال هذه الفترة، ليتمكن من التجول فى جميع أنحاء العالم وهو متمسكًا بطبيعة البهارات الحارة الخاصة به، وطرقه الغريبة التى لم تعتاد عليها الكثير من الشعوب، ولكن هذا لا يمنع وجود قطاع كبير من البشر حول العالم يفضل هذا اللون المميز من الطعام.