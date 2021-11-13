السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل وإصابة 13 في انفجار سيارة بأفغانستان

انفجار سيارة بكابل
انفجار سيارة بكابل

سقط عدد من القتلى والجرحى، اليوم السبت، جراء انفجار دوى في منطقة ذات أغلبية شيعية في العاصمة الأفغانية كابول.

وأعلن وزير الإعلام بالوكالة في حكومة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، أن مدنيا على الأقل قتل وأصيب اثنان آخران جراء انفجار سيارة في منطقة دشت برتشي التي يقطنها أبناء قومية الهزارة الشيعية غرب كابول.

ورجح مجاهد أن سبب الانفجار يعود إلى اندلاع نيران داخل السيارة، مشيرا إلى أن تحقيقا أطلق في ملابسات الحادث.

وأكد مسؤول في طالبان طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة "رويترز" أن الانفجار خلف ستة قتلى وسبعة جرحى على الأقل.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في "طالبان" وسكان محليين قولهم، إن الحادث نجم عن تفجير سيارة من نوع ميني فان بواسطة قنبلة مغناطيسية.

وأفادت تقارير إعلامية أفغانية بأن الانفجار أودى بحياة صحفي من فريق قناة "آريانا نيوز" حميد سيغاني.

من جانبه، أشار شاهد لوكالة "فرانس برس" إلى أن الانفجار وقع قرب نقطة تفتيش لـ"طالبان" في المنطقة التي سبق أن شهدت هجمات متعددة من قبل تنظيم "داعش"، مؤكدا سماع دوي إطلاق رصاص في الموقع عقب الانفجار.

ويأتي ذلك الحادث غداة وقوع انفجار داخل مسجد بولاية ننجرهار الأفغانية، ما أسفر عن سقوط 12 جريحا على الأقل.

وشهدت الفترة الماضية عدة حوادث استهدفت مساجد في مدن أفغانية منها العاصمة كابول، وخلال شهر أكتوبر الماضى حدثت 3 هجمات إرهابية استهدفت عددا من المساجد أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

وفى 15 أكتوبر الماضى، أعلنت مصادر أفغانية، إصابة أكثر من 20 شخصًا بين قتيل وجريح، إثر حادث تفجير استهدف مسجدًا في ولاية قندهار أثناء صلاة الجمعة.

وفى بداية شهر أكتوبر المنصرم،  تبني تنظيم داعش الإرهابي، التفجير الانتحاري في مسجد بولاية قندوز الأفغانية.

انفجار سيارة منطقة دشت برتشي كابل أفغانستان جرحى سقوط قتلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف كواليس «مشاجرة الجيرة» على فيسبوك بالقاهرة

محمد الباز يكشف الصندوق الأسود لـ«زكريا بطرس»

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

الشروط والأوراق المطلوبة للراغبين في التقديم على التدريس بالحصة

شبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122