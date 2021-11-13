مقتل وإصابة 13 في انفجار سيارة بأفغانستان

سقط عدد من القتلى والجرحى، اليوم السبت، جراء انفجار دوى في منطقة ذات أغلبية شيعية في العاصمة الأفغانية كابول.

وأعلن وزير الإعلام بالوكالة في حكومة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، أن مدنيا على الأقل قتل وأصيب اثنان آخران جراء انفجار سيارة في منطقة دشت برتشي التي يقطنها أبناء قومية الهزارة الشيعية غرب كابول.

ورجح مجاهد أن سبب الانفجار يعود إلى اندلاع نيران داخل السيارة، مشيرا إلى أن تحقيقا أطلق في ملابسات الحادث.

وأكد مسؤول في طالبان طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة "رويترز" أن الانفجار خلف ستة قتلى وسبعة جرحى على الأقل.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في "طالبان" وسكان محليين قولهم، إن الحادث نجم عن تفجير سيارة من نوع ميني فان بواسطة قنبلة مغناطيسية.

وأفادت تقارير إعلامية أفغانية بأن الانفجار أودى بحياة صحفي من فريق قناة "آريانا نيوز" حميد سيغاني.

من جانبه، أشار شاهد لوكالة "فرانس برس" إلى أن الانفجار وقع قرب نقطة تفتيش لـ"طالبان" في المنطقة التي سبق أن شهدت هجمات متعددة من قبل تنظيم "داعش"، مؤكدا سماع دوي إطلاق رصاص في الموقع عقب الانفجار.

ويأتي ذلك الحادث غداة وقوع انفجار داخل مسجد بولاية ننجرهار الأفغانية، ما أسفر عن سقوط 12 جريحا على الأقل.

وشهدت الفترة الماضية عدة حوادث استهدفت مساجد في مدن أفغانية منها العاصمة كابول، وخلال شهر أكتوبر الماضى حدثت 3 هجمات إرهابية استهدفت عددا من المساجد أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

وفى 15 أكتوبر الماضى، أعلنت مصادر أفغانية، إصابة أكثر من 20 شخصًا بين قتيل وجريح، إثر حادث تفجير استهدف مسجدًا في ولاية قندهار أثناء صلاة الجمعة.

وفى بداية شهر أكتوبر المنصرم، تبني تنظيم داعش الإرهابي، التفجير الانتحاري في مسجد بولاية قندوز الأفغانية.