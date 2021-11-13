تعرف على جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، ما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية خلال أسبوع.

إحصائية جهود وزارة الداخلية في أسبوع

استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، «السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية»، ضُبط خلالها 70 متهما، وبحوزتهم «39 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 54 سلاح أبيض».

وأسفرت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عن مصرع 14 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، وضبط 608 عناصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن: «الجيزة – أسيوط – الغربية – كفر الشيخ – القليوبية- السويس – الدقهلية – الشرقية – الإسكندرية – سوهاج – المنيا – أسوان – قنا – جنوب سيناء – المنوفية – بورسعيد – البحر الأحمر – الأقصر – دمياط – مطروح – الإسماعيلية – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف»، وبحوزتهم «353 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة».

وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها «سلاح – مخدرات – سرقة- خطف».

الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة

وتمكنت الجهود ـ خلال أسبوع ـ في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من الآتي:

ضبط 1527 قطعة سلاح نارى أبرزها «آر بى جى- 3 جرينوف - 139 بندقية آلية – 225 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 82 مسدس – 1077 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 230 خزينة – 1870 قطعة سلاح أبيض».

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 12 تشكيلا عصابيا، ضموا 34 متهما، ارتكبوا 67 حادث سرقة متنوعة، وضبط 138 قضية أحداث، وكشف غموض 80 حادثا متنوعا، أبرزهم «قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد»، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 119 متهماً، وإعادة 22 سيارة مُبلغ بسرقتها.

ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 572106 حكم قضائى بإجمالى 38691 متهم، بينها 2388 حكم جناية، و198498 حكم حبس، و293623 حكم غرامة، و77597 مخالفة.

شرطة التموين

بينما تمكنت شرطة التموين من ضبط «8704 قضية تموينية متنوعة»، بينها ضبط «176» قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت «19529 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2٫636٫415 جنيه»، وضبط 29 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت «533936 لتر» لبيعها فى السوق السوداء.

وضبط 8449 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت 1872,566 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 322 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 683,839 طن، وكذا ضبط 85 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 38,168 طن.

ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط 79205 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة بقضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد «82٫779٫046» مليون جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى عن ضبط «1968» قضية فى مجال التهرب الضريبي: «ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين»، بمبالغ مالية بلغت «4٫931٫580٫037» مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لتسديد الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة «3٫851٫382» مليون جنيه.

وتمكنت الجهود فى مجال قضايا الأموال العامة من ضبط 28 قضية فى مجال مكافحة جرائم «النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – غسل الأموال – الكسب غير المشروع»، بقيمة إجمالية بلغت «106٫587٫440 مليون جنيه».

شرطة النقل والمواصلات

وأثمرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 2 تشكيل عصابى، ضما 5 متهمين، ارتكبوا 2 واقعة سرقة وضبط 1622 قضية متنوعة ، أبرزها جرائم «سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة».

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط «249» قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بينها «137» قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط خلالها «53471» وحدة من بينها: «أقراص صلبة – ريسيفر – قطع الغيار والأدوات والعدد المُستخدمة للإنتاج والتصنيع - شاشات عرض – فلاشات – مكبر صوت – وصلات DVR- هواتف محمولة – راوتر – أجهزة حاسب آلى – وحدات معالجة – مايكات صوت - هارديسك»، وكذا ضبط 112 قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالي مضبوطات بلغت «78800» تمثلت في: «كتب وملازم تعليمية ودراسية مختلفة معدة للبيع وأخرى تحت التجهيز دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية».

شرطة البيئة والمسطحات المائية

وتمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط 544 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا «صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة»، وكذا ضبط 1255 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 137 قضية فى مجال حماية منافع الري والصرف «التعدي بالردم»، 209 قضية فى مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية ، 55 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 959 لنش سياحي.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا تم ضبط 6878 قضية تموينية متنوعة وضبط 1813 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 10682 أرجيلة وغلق 6870 محل مخالف لمواعيد الغلق وضبط 62964 شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ62674 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 290 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.