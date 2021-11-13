السبت 13 نوفمبر 2021
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الدين لله

بحضور 84 واعظة.. انطلاق الدورة الأولى من مبادرة «سكن ومودة»

واعظات الأوقاف
واعظات الأوقاف

انطلقت، اليوم السبت، الدورة الأولى من مبادرة "سكن ومودة"، والتي تهدف إلى التثقيف العام بأهمية الاستقرار الأسري، وبث روح السكن والمودة بين أفرادها جميعًا، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر؛ لإعداد المدربات بمبادرة "سكن ومودة" من الواعظات المعتمدات، لعدد84 واعظة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأشار، بيان للوزارة اليوم، إلى أن الدكتور خالد صلاح، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم، أكد في كلمته، اليوم، أهمية مبادرة "سكن ومودة"، لما لها من أثر إيجابى على المجتمع، وأن هذه الدورة تهدف إلى الارتقاء بدور الواعظات فى إرساء دعائم الأسرة المصرية ، مبينا أن استقرار الأسرة سبيل لاستقرار المجتمع والوطن والدولة، فأسرة مستقرة تعنى دولة مستقرة قوية.

من جانبه، أكد الدكتور حسام الدين موافى، أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة، أهمية مثل هذه الدورات، مبيناً أن سبب استقرار الأسرة هو السكن والمودة، وأن وزارة الأوقاف قد أحسنت الاختيار حين أطلقت على هذه المبادرة "سكن ومودة"، مؤكدًا أن الحياة الأسرية تُبنى أساسًا على المودة والرحمة، وأنها سكن واستقرار، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

وأشار "موافي"، إلى أن الأخلاق مقسمة كالأرزاق، لذلك يجب أن نتنبه جيدًا عند بناء الأسرة وهو ما أكد عليه النبى (صلى الله عليه وسلم) فى أحاديث كثيرة منها قوله (صلى الله عليه وسلم) : "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" ، وقوله (صلى الله عليه وسلم) : "إذا أتاكُم من تَرضونَ خُلقهُ ودينهُ فزوّجوهُ ، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ فى الأرضِ وفسادٌ عريضٌ" ، فالأخلاق هى أساس الاختيار لبناء أسرة تنعم بالسكن والمودة والرحمة.

حضور تشكيل عصابي واعظة الدورة الاولى مبادرة سكن مودة

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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