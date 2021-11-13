برلمانية: استضافة مصر لقمة المناخ استكمال لطريق الإنجازات

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إعلان فوز مصر باستضافة قمتي مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ في 2022 و2023 وذلك خلال انعقاد القمة المناخية المنعقدة حاليًا في غلاسكو باسكتلندا، أمر مهم.

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن مصر سوف تستضيف قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 وهذا يعد استكمالا لطريق الإنجازات الذي بدأته مصر وفقا للرؤية الاستراتيجية الوطنية التي تتحقق تحت قيادة رئيسنا عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الهدف حاليا هو مواكبة التطورات التي يسعى العالم الوصول إليها في الملف المناخي وكما أوضحت من قبل أن ما يحدث الآن ما هو إلا دليل على ريادة مصر افريقيا وجهودها في مواجهة آثار تغير المناخ.

كما أوضحت "محروس" قائلة هذا الحدث علي الصعيد الأخر سوف يعزز من العلاقات الدولية بما سيحدث من تبادل خبرات ورؤى وعرض حلول للتصدي لآثار المناخ المميتة الذي يهدد العالم أجمع ومع إيجاد أرضية ومصلحة مشتركة بين الدول يساعد هذا التحالف للوصول إلي قرارات صائبة وبناءة واختتمت أثق في خطي مصر وجهودها المبذولة في إتحاد الدول الأفريقية لمواجهة أثار تغيير المناخ والتكيف معه وهذه فرصة هامة لتعزيز حماية البيئة فيما يخدم علي ملف التنمية المستدامة والرؤية الشاملة لمصر.

يذكر أن مصر ستستضيف رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في ٢٠٢٢، وذلك بعد أن تم إعلان إختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا.



وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى كلمتها بمؤتمر جلاسكو نيابة عن الحكومة المصرية، أمس الأول عن تقديرها لجميع الوفود وخاصة الأطراف الأفريقية على ثقتهم ودعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف القادم، وجمع جهود العالم لمواجهة تحدي تغير المناخ، الذي لا يفرق في تأثيراته بين الدول، ويتطلب إجراءات متعددة الأطراف نشطة وديناميكية وتعاونية بين الجميع.