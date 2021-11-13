السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تعلن تفاصيل ضبط المتهم بخطف طالب وقتله في الإسماعيلية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم السبت، ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالإسماعيلية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (طالب – 15 سنة) عقب خروجه من المنزل وورود اتصال هاتفى من هاتف نجله المتغيب من شخص مجهول على هاتف عمه (مزارع - مقيم بذات الناحية) ، وطلب خلاله المتصل مبلغ مالى نظير عودة المتغيب.

كما ورد اتصال على هاتف خال المتغيب (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين) ، وطلب خلاله المتصل (مبلغ مالى) نظير إعادة المتغيب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية .. توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين - له ملعومات جنائية ، ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا متنوعة)، والذى تربطه علاقة معرفة بالمجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بعقده العزم على التخلص من المجنى عليه لوجود خلافات بينهما  فقام باصطحاب المجنى عليه بالتروسيكل الخاص به إلى أرض زراعية كائنة بدائرة المركز بحجة قضاء بعض الإحتياجات ، وقام بالاعتداء عليه مما أدى إلى وفاته.

وقام المتهم بالإرشاد عن الجثة بالمكان المشار إليه وقدم الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والذى كان يستخدمه فى التفاوض، وكذا التروسيكل المستخدم فى الواقعة.

الامن ملابسات مقتل أحد الأشخاص الإسماعيلية الداخلية أمن الإسماعيلية تشكيل فريق بحث قطاع الأمن العام

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