السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: مشاركة الرئيس في مؤتمر باريس حول ليبيا يعكس دور مصر المحوري

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد

 أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مؤتمر باريس حول ليبيا هامة للغاية وتعكس قوة مصر ودورها المحورى بالمنطقة ، كما أن لها إيجابيات كثيرة في ضوء الدور والمكانة القوية لمصر الدبلوماسية والسياسية التي أصبحت من خلالها الفاعل الإقليمي الأهم في المنطقة، فيما يتعلق بالقضايا العربية والأفريقية.

وأضاف "أبوزيد" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تبذل جهود كبيرة منذ بداية الأزمة الليبية ، وتقوم بالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية المختلفة والأطراف الإقليمية في سبيل إحلال السلام وإرساء الاستقرار والازدهار في ليبيا في ضوء دورها الفاعل إقليمياً ورؤيتها الواضحة تجاه القضية الليبية والتي أصبح العالم يستعين بها .

وأشاد النائب أحمد أبو زيد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام المؤتمر وما حملته من رسائل هامة للشعب الليبى الشقيق ، حيث أكد سيادته على رؤية الدولة المصرية التى تتمثل فى إخراج الميليشيات والمرتزقة، حيث أنه خلال الفترة الماضية اقتنعت العديد من دول العالم برؤية الدولة المصرية، لأن مصر حريصة أن تكون ليبيا لأبناء الشعب الليبيى، وأن يسيطر الشعب الليبى على ثرواته، ويتحقق الأمن بشكل كامل على كافة ربوعها، وأن تشهد مزيدا من الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي،في كلمته في مؤتمر باريس حول ليبيا أن مصر ستظل سندا وقوة لأبناء الشعب الليبى، وحذر من محاولات بعض الأطراف داخل وخارج ليبيا تقويض أى تقدم على صعيد المسار السياسى.. وخاطب الليبيين قائلاً: يا أحفاد عمر المختار حان الوقت لكى تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالى والنفيس من أجل الحرية والاستقلال.

كما أكد أن استعادة الاستقرار الدائم، وتحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، له متطلبات لا يمكن تجاوزها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة الرئيس الأزمة الليبية القضية الليبية الميليشيات دور مصر القضايا العربية دور مصر المحوري أحمد أبو زيد مؤتمر باريس حول ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

ميركاتو الأهلى.. رحيل ربيعة وبقاء محسن

«المرور» تعلن إرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء سقوط الأمطار

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 13-11-2021

رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير في مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122

«التحرير الفلسطينية»: آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال