برلماني: مشاركة الرئيس في مؤتمر باريس حول ليبيا يعكس دور مصر المحوري

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مؤتمر باريس حول ليبيا هامة للغاية وتعكس قوة مصر ودورها المحورى بالمنطقة ، كما أن لها إيجابيات كثيرة في ضوء الدور والمكانة القوية لمصر الدبلوماسية والسياسية التي أصبحت من خلالها الفاعل الإقليمي الأهم في المنطقة، فيما يتعلق بالقضايا العربية والأفريقية.

وأضاف "أبوزيد" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تبذل جهود كبيرة منذ بداية الأزمة الليبية ، وتقوم بالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية المختلفة والأطراف الإقليمية في سبيل إحلال السلام وإرساء الاستقرار والازدهار في ليبيا في ضوء دورها الفاعل إقليمياً ورؤيتها الواضحة تجاه القضية الليبية والتي أصبح العالم يستعين بها .

وأشاد النائب أحمد أبو زيد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام المؤتمر وما حملته من رسائل هامة للشعب الليبى الشقيق ، حيث أكد سيادته على رؤية الدولة المصرية التى تتمثل فى إخراج الميليشيات والمرتزقة، حيث أنه خلال الفترة الماضية اقتنعت العديد من دول العالم برؤية الدولة المصرية، لأن مصر حريصة أن تكون ليبيا لأبناء الشعب الليبيى، وأن يسيطر الشعب الليبى على ثرواته، ويتحقق الأمن بشكل كامل على كافة ربوعها، وأن تشهد مزيدا من الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي،في كلمته في مؤتمر باريس حول ليبيا أن مصر ستظل سندا وقوة لأبناء الشعب الليبى، وحذر من محاولات بعض الأطراف داخل وخارج ليبيا تقويض أى تقدم على صعيد المسار السياسى.. وخاطب الليبيين قائلاً: يا أحفاد عمر المختار حان الوقت لكى تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالى والنفيس من أجل الحرية والاستقلال.

كما أكد أن استعادة الاستقرار الدائم، وتحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، له متطلبات لا يمكن تجاوزها.