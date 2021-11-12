نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير عزبة خيرالله

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال تطوير عزبة خير الله وخطتها الاستثمارية للعام الحالى.

ووجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم بضرورة الإنجاز فى تنفيذ أعمال التطوير وتذليل أى عقبات تذكر من شأنها تعطيل استكمال الأعمال وتقديم تقرير دورى بما تم إنجازه من الخطة الاستثمارية.

وتفقدت نائب المحافظ أعمال التطوير وتركيب الانترلوك لبعض الشوارع، مؤكدة على ضرورة تكثيف حملات النظافة والإشغالات.

وشددت على متابعة مواعيد الغلق للمحلات والسناتر التعليمية وارتداء الكمامات، مؤكدة على الجميع بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكدت عبدالمنعم على أن التطوير الدائم وإقامة المشروعات الهامة والحيوية شأنها أن تمس المواطن بشكل مباشر وتوفر له كل سبل الراحة والأمان كما تمكنه من ان يعيش ويتمتع بمجتمع راقى متحضر، ويأتى ذلك تأكيد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتلبية احتياجات المواطن.