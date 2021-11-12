الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى: إنقاذ معبدى أبوسمبل وجزيرة فيلة من الغرق أبرز تجليات التعاون مع اليونسكو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس منظمة اليونسكو، إن العلاقة والشراكة بين المنظمة ومصر ممتدة منذ القدم، مشيرًا إلى دورها في إنقاذ العديد من المعابد الفرعونية بمصر من الغرق.

وأكد الرئيس في كلمته باليونسكو أن مصر تفخر بكونها ضمن الدول المؤسسة للمنظمة، وتطور علاقاتها بالمنظمة على مدار عقود لتصبح نموذجًا للتعاون البناء على مختلف الأصعدة. 

وأضاف: «يعد مشروع التعاون مع المنظمة لإنقاذ معبدي أبوسمبل وجزيرة فيلة من الغرق، الذي استمر على مدار عقدين من القرن الماضي، أحد أبرز تجليات هذا التعاون وأهمها، بما يمثله من تجربة مهمة في تاريخ عمل المنظمة ومسيرتها في حماية التراث العالمي».

وتابع: «الاحتفالية تكتسب طابعًا خاصًا كونها تمثل احتفاءً عالميًا بدور المنظمة، ومصر تحرص على التعاون المستمر مع اليونسكو وتولى اهتمامًا دائمًا بالمشاركة الفعالة في مختلف أجهزة المنظمة وبرامجها».

وأكد أن الاحتفالية تتزامن مع الطفرة الهائلة التي شهدها قطاع الآثار في مصر، مشيرًا إلى أن مصر ستقدم للعالم المتحف الكبير الذي سيمثل أحد أكبر المتاحف في العالم وأكثرها ثراءً.

 

 



 

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