وقف 6 حالات بناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى المحلة

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 6 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى المركز.

وقال اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي ٦ حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

كما شدد على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي مخالفات او تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء، دون استثناء والعمل على منع مزيد من البناء عشوائياً بدون ترخيص تنفيذاً لتوجيهات الدولة.

كما نفذ حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع التابعة للحى.

وأشرف على الحملة محمود عيسي رئيس حى ثان طنطا، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو ٣٠كشافًا وتركيب ١٠ كشافات جديدة فى نطاق الشوارع الرئيسية والفرعية التابعة للحى، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد فى وقت سابق، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

وكلف المحافظ مجالس المدن والأحياء، بإجراء أعمال الصيانة اللازمة الدورية الدائمة، والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة كافة خطوط الكهرباء المغذية للمحطات لتلافى حدوث أي أعطال أثناء الأزمات.

كما وجه المحافظ، شركة الكهرباء بمراجعة أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة والأسلاك الغير معزولة بالشوارع بالإشتراك والتنسيق مع مجالس المدن والأحياء.