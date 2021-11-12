كوريا الجنوبية: حالات كورونا تتجاوز 2300 لليوم الثالث على التوالى

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ظلت فوق 2,300 إصابة لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، وبلغ عدد الحالات الخطيرة أعلى مستوى له على الإطلاق وسط تخفيف القيود لمكافحة الفيروس.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن البلاد أبلغت عن 2,368 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 390,719 إصابة.

وسجلت حصيلة اليوم انخفاضًا من 2,520 إصابة مسجلة في اليوم السابق، لكن ظل عدد الإصابات اليومية فوق 2,000 لمدة ثلاثة أيام متتالية، وظل عدد الإصابات اليومية أكثر من 1,000 إصابة منذ 7 يوليو، بما في ذلك الرقم القياسي المرتفع البالغ 3,272 إصابة في 25 سبتمبر.

وقالت الوكالة إنه من بين الإصابات المسجلة حديثًا، كانت هناك 2,358 إصابة محلية، وجاءت 10 إصابات من الخارج، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات الوافدة من الخارج إلى 15,338 إصابة.

وأضافت البلاد 18 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19، مما يرفع الإجمالي إلى 3,051 حالة وفاة، وبلغ معدل الوفيات 0.78%.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.